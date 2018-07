Zagrebački Trgovački sud potvrdio nagodbu u Agrokoru

Sutkinja Trgovačkog suda u Zagrebu Nevenka Siladi Rstić u petak je rješenjem potvrdila nagodbu koju su prihvatili vjerovnici u postupku izvanredne uprave nad Agrokorom te odredila da će nadzor nad ispunjenjem i provedbom nagodbe provoditi sud, izvanredni povjerenik i privremeno vjerovničko vijeće.

Sutkinja Siladi Rstić pritom navodi kako se prema odredbama Zakona o izvanrednoj upravi kod imenovanja stalnog vjerovničkog vijeća "misli na 'glave', a ne na tražbine vjerovnika, što znači da ukoliko neka skupina npr. broji 2000 vjerovnika potrebno je da za jednog te istog izabranog člana vjerovničkog vijeća glasa 1001 vjerovnik što je praktički nemoguće postići".

Podsjeća i da je Visoki trgovački sud rješenjem od 5. travnja, koje je Trgovačkom sudu u Zagrebu dostavljeno 27. travnja 2018. i isti dan objavljeno ukinuo razvrstavanje u skupine i broj članova stalnog vjerovničkog vijeća koje je prvobitno predložio izvanredni povjerenik. Tako je "preostao prekratak rok od dana objave drugostupanjske odluke i trajanja postupka izvanredne uprave do faze prijedloga nagodbe vjerovnicima (do 10. srpnja 2018.) da bi se u istom ponovno provela složena i dugotrajna procedura izbora članova vjerovničkog vijeća" jer su ostala samo dva mjeseca do kraja trajanja postupka izvanredne uprave, odnosno do 10. srpnja, što je kraće od zakonskog roka od 90 dana za izbor članova stalnog vjerovničkog vijeća.

Stoga je ostalo djelovati privremeno vjerovničko vijeće koje po Zakonu o izvanrednoj upravi ima ovlasti, obveze i prava kao i vjerovničko vijeće, navodi se uz ostalo u obrazloženju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu.