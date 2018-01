Za novogodišnje dočeke bogati i slavni biraju lokacije o kojima možemo sanjati

Kad bi se nekako mogla spojiti privlačnost Zagreba za vrijeme adventa i jadranske obale tijekom ljeta, Hrvatska bi možda mogla postati destinacijom za novogodišnje proslave najbogatijih, no kako je to nemoguće, oni će Novu godinu proslaviti na puno razvikanijim destinacijama

Ako je suditi po destinacijama na kojima najbogatiji dočekuju novu godinu, idealno bi bilo kad bi se adventska privlačnost Zagreba mogla spojiti s toplinom i ljepotom jadranske obale u ljetnim mjesecima kako bismo dobili lokaciju na kojoj bi blagdane i Novu godinu poželjeli proslaviti i najbogatiji. No, kako je to nemoguće za ovu ćemo priliku samo izdvojiti neke od destinacija na koje će se ovih dana uputiti oni kojima nikakav trošak ne predstavlja veliku brigu ili opterećenje.

Poznate proslave u velikim gradovima poput New Yorka, Sydneya ili Rio de Janeira privlače desetke tisuća, pa i mnogo više ljudi, no to su mjesta na kojima se slavne i poznate neće baš vidjeti. Oni koji si to mogu priuštiti, za novogodišnje praznike najčešće odlaze na mjesta gdje im mir remete tek poslovični cvrčci ili nekakav sličan zvučni ambijent, gdje se mogu družiti s jednako poznatima, slavnima i bogatima, ali i gdje će imati pristup nekakvom tulumu ili proslavi ako se već požele provesti i na taj način. Privatne jahte i privatni avioni tako su najviše usmjereni na poznate luksuzne otočne destinacije u Karibima, Indijskom ili Tihom oceanu, iako postoje i iznimke.

Ipak, za početak je potrebno spomenuti legendarni Saint Berthélemy, poznatiji kao St. Barths, otok pod francuskom upravom u Karibima u čijim su uvalama svake godine usidrene najveće jahte svjetskih lovatora. St. Barths je poznato utočište bogatih, a karakterizira ga izostanak velikih i poznatih hotelskih lanaca i brendova koji se nalaze po okolnim otocima. Usprkos, ili upravo zahvaljujući tome, vile i slične luksuzne nekretnine se u novogodišnjem razdoblju iznajmljuju po cijenama od 100 tisuća dolara tjedno pa na više. To, naravno, ako ne boravite na vlastitoj (ili ste gost na nekoj) jahti vrijednoj nekoliko desetaka ili stotina milijuna dolara. Već sada su tamo usidrene jahta Eclipse u vlasništvu Romana Abramoviča, i jahta Le Grand Bleu njegovog prijatelja rusko-američkog naftnog magnata Jevgenija Švidlera.