Za nadogradnja Sojuza za svemirski turizam 400 milijuna dolara

Trošak nadogradnje svemirskog broda modela "Sojuz" za letove na Mjesec preliminarno se procjenjuje na 400 milijuna dolara, izjavio je izvršni direktor ruske svemirske agencija Rosskosmos Dmitrij Rogozin, a prenosi agencija Ria

Taj iznos uključuje gradnju broda i organizaciju misije , a prema ruskim računicama ulaganje bi se moglo isplatiti budući da se još 2017. godine nekoliko potencijalnih putnika prijavilo i da su za "izlet do Mjeseca" spremni platiti "putnu kartu" od 120 milijuna dolara .

Prema njegovim riječima, cijena "turističkog leta" oko Mjeseca u Sojuzu bit će veća nego kad leti do međunarodne svemirske postaje (ISS). Tako će se projekt vrlo brzo isplatiti, kazao je Rogozin. Rogozin je također objasnio kako će izgledati turistički letovi: svemirski turisti će Sojuzom prvo otputovati do ISS-a gdje će očekivati dolazak jedinica za ubrzavanje na raketi Angara, uz pomoć kojih će Sojuzom stići do Mjeseca, nakon čega slijedi povratak na Zemlju.