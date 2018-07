Za klijente jeftinije gorivo na Croduxovim pumpama s uštedama do 400 kuna godišnje

Kroz program popusta i pogodnosti Dobra prilika, osiguranici Croatia osiguranja mogu ostvariti značajne popuste na proizvode i usluge kod više od 80 partnerskih tvrtki. Popust mogu ostvariti ugovaranjem police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, osiguranja imovine ili zdravstvenog i životnog osiguranja

Bez obzira na to koliki vam je kućni budžet, svaka ušteda na svakodnevnim troškovima uvijek je dobro došla. Osiguranicima Croatia osiguranja zasigurno je dobra vijest da kroz program Dobra prilika mogu uštedjeti i do 400 kuna godišnje samo na troškovima za gorivo na svim Crodux benzinskim servisima.

Dobra prilika je program popusta i pogodnosti Croatia osiguranja kroz koji klijenti mogu ostvarivati popuste na proizvode i usluge kod više od 80 tvrtki partnera programa. Programom Dobra prilika klijenti koji su s Croatia osiguranjem ugovorili policu Obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti mogu ostvariti popuste na usluge vezane za svoja vozila, a oni koji imaju policu životnog ili zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti popuste kod partnera koji nude usluge i proizvode vezane za zdravlje i zdrav život. Klijenti koji su ugovorili policu Croatia Imovina mogu ostvariti pravo na usluge i proizvode tvrtki partnera koji su vezani za uređenje doma i potrebe kućanstva. S bilo kojom od navedenih polica mogu ostvariti popust na gorivo na benzinskim servisima Croduxa. Popis svih tvrtki kod kojih se mogu ostvariti popusti možete pronaći ovdje.

Osim ovih pogodnosti, korisnici programa svaki mjesec mogu sudjelovati u nagradnim natječajima i osvajati vrijedne nagrade. Sve što trebate napraviti kako biste sudjelovali u programu je registrirati se kod svog prodajnog predstavnika ili na web stranici www.crosig.hr.

Nakon toga, na kućnu adresu dobit ćete korisničku karticu i popis tvrtki kod kojih možete ostvariti popuste – bez skupljanja i preračunavanja bodova, samo se zaputite do neke od tvrtki partnera i ostvarite popuste! Želite li se osigurati u Croatia osiguranju, posjetite najbližu poslovnicu ili nazovite na besplatni broj 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati.