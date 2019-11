WTM: Vode se razgovori s Ryanairom oko letova u Osijek

Jedan od najvećih svjetskih niskotarifnih zračnih prijevoznika, Ryanair bi od iduće godine mogao ponovo letjeti za Zračnu luku Osijek, slijedom razgovora i pregovora predstavnika te kompanije s ministrom turizma Garijem Cappellijem i direktorom HTZ-a Kristjanom Staničićem na svjetskoj turističkoj burzi WTM u Londonu.

"I mi i Ryanair želimo proširiti suradnju u Hrvatskoj. U današnjim razgovorima s njihovim predstavnicima inzistirali smo da se prošire i na kontinent zemlje, čiji ukupni razvoj, kao i razvoj turizma, podržava hrvatska Vlada. To znači da se otvara prilika za Osijek i Ryanair te je naš uvjet da ako se žele širiti i s nama surađivati, što podrazumijeva i zajednička ulaganja, to više ne može biti samo Zadar kao do sada", otkrio je ministar turizma Gari Cappelli.

Kazao je da se za početak pregovara o letovima tog prijevoznika za Osijek idućeg ljeta, od lipnja do rujna, čime bi, po ocjeni ministra, bili korak ispred drugih s obzirom na planove i ulaganja u jačanje turizma u Slavoniji.