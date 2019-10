Uspješno izveden najdulji neprekinuti let putničkog aviona

Australski vodeći avioprijevoznik Qantas uspješno je završio najdulji neprekidni let putničkog zrakoplova u svijetu od New Yorka do Sydneya prevozeći 50 putnika i članova posade

Pokusni let na relaciji 16.200 kilometara trajao je 19 sati i 16 minuta, objavio je Qantas na twitteru u nedjelju. Qantas QF 7879 poletio je iz njujorške zračne luke John F. Kennedy u petak noću i spustio se u sidnejsku zračnu luku Kingsford Smith u nedjelju ujutro.

Trenutno Singapore Airlines ima svjetski najdulji komercijalni let od Singapura do Newarka, koji traje 18 sati i 30 minuta. Qantas je prenamijenio novi Boeing 787-9 Dreamliner za pokusni let s maksimumom goriva i smanjenim brojem putnika i prtljage te bez tereta, kako bi omogućio da avion leti bez prekida. Na pokusnom letu bilo je 40 putnika, uključujući Qantasovu upravu, znanstvenike, istraživače i novinare te 10 članova posade.