Weber otkrila što stvara inflaciju: 'Podizali smo plaće debelo iznad produktivnosti'

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je na Vladi u četvrtak paket antiinflacijskih mjera, a koji uključuje i oporezivanje prekomjernih bruto marži, izmjene oporezivanja paušalnog obrta te paušala koji plaćaju pružatelji usluge kratkoročnog najma, kao i ukidanje oporezivanja mirovina od iduće godine. Vladine mjere u RTL Direktu komentirala je glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber

U razgovoru s Mojmirom Pastorčić kazala je da su krenuli prema smanjenju javne potrošnje, odnosno toga da 'država prestane generirati enormnu potražnju za proizvodima i uslugama'. Osvrnula se na to da su plaće u javnom i državnom sekstoru, prema njenim riječima, unazad tri godine rasle na razini od preko 60 posto.

Na konstataciju da je Vlada djelomično i sama generator inflacije zbog povećanja plaća, Weber je za RTL kazala: 'Točno, ali to su naprosto ekonomske zakonitosti. Ako imate javni sektor koji u tri godine poveća masu plaća za preko 60 posto, onda se i taj enormni rast plaća prelijeva i na privatni sektor koji je onda prisiljen - i mi već godinama kontinuirano dižemo plaće kao rezultat borbe za svakog radnika na našem tržištu rada - i mi sada u ovoj godini imamo povijesno najveće odstupanje od prosjeka plaća u javnom i državnom sektoru u odnosu na privatni od preko 30 posto. To je preko 600 eura. To je ogromna razlika i vidimo opet, svjedoci smo prelijevanju zaposlenika iz privatnog sektora u javni sektor te nastavila: 'I onda kada vi imate takvo enormno povećanje mase plaća u javnom i državnom i u privatnom sektoru, naravno da trošak plaća uz trošak energenata i sve ostale troškove koji su se dogodili u zadnjem razdoblju povećava udio troškova u računu dobiti i gubitka. I onda to naravno generira inflaciju. To je naprosto zakonitost koja je nemoguće izbjeći', rekla je u RTL Direktu.

O porezu na ekstra profit Na pitanje o uvođenju novog poreza na ekstra profit, rekla je da 'dodatno opterećenje na kompanije nije nešto što želimo'. Dodala je da dodatno porezno opterećenje te izmjene propisa doprinosi neizvjesnosti i nesigurnosti te da treba izbjećo kažnjavanje najuspješnijih tvrtke u okviru gospodarstva. 'Dakle, one kompanije koje su ulagale u konkurentnost, u povećanje produktivnosti, koje su ulagale u digitalizaciju, koje su ulagale u automatizaciju proizvodnih procesa pa kao rezultat toga imaju možda poboljšanje marži naprosto kao ulaganje u cjelokupne svoje poslovne procese. Ne bi bilo ispravno da se takve kompanije onda kazne dodatnim oporezivanjem. Istaknula je da jednokratne stavke treba izbaciti te se, prema njoj, treba fokusirati na normalizirati račun dobiti i gubitka. Istaknula je također da mi imamo enormnu potražnju. 'Imamo snažnu potrošnju kućanstava, imamo strašnu potrošnju države i sve to generira inflatorni pritiske. Imamo i strukturu gospodarstva koja je iznimno ovisna o turizmu, što znači da su svi sektori, svi segmenti našega gospodarstva praktički baždareni za onih tri do pet, šest ljetnih mjeseci, kada imamo višestruko veće potrebe i za proizvodnjom i prodajom hrane i pića i svih ostalih proizvoda, usluga od telekoma, od kartičara, prometa, logistike', kazala je. Rekla je da ti troškovi ne nestaju tijekom zime. 'Trošak kredita, trošak leasinga, trošak najma, trošak energetike - svi ti troškovi isto se događaju i preko zimskih mjeseci i to je isto jedan od razloga zašto je naša inflacija tvrdokornija od ostalih zemalja', tumačila je.