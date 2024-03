Vruća izborna tema: Treba li nam porez na nekretnine? Evo kako je to riješila Europa

Oporezivanje imovine povezano je s brojnim problemima s obzirom na to da se bogatstvo može pohraniti u mnogo oblika te ga je često teško identificirati i vrednovati.

Prema podacima Eurostata za 2022. godinu, zemlje EU-a prikupe imovinskih poreza u visini od 2,2 posto BDP-a Unije, a u ukupnim porezima udio im je 5,2 posto. U Hrvatskoj takvi porezi dosežu jedan posto BDP-a, a u ukupnim porezima sudjeluju s 2,5 posto.

Najoštriji porezi u Francuskoj i Belgiji

Važnost poreza na imovinu znatno se razlikuje od zemlje do zemlje. Gornji graf prikazuje prihode država članica od poreza na imovinu kao udio u BDP-u. Posebno su označeni oni na nepokretnu imovinu i ostali imovinski porezi, koji uključuju poreze na kapital, ili na prijenose poput transakcijskih te poreza na nasljedstvo i darovanje.

Imovina se najoštrije oporezuje u Francuskoj, u kojoj ukupni prihodi po osnovi ovih poreza dosežu četiri posto BDP-a. Natprosječni prihodi od imovinskih poreza ubiru se i u Belgiji, Grčkoj, Španjolskoj i Luksemburgu, a najmanji doprinos ovih poreza je u Estoniji, Češkoj i Litvi.

Porez na nekretnine najvažniju ulogu ima u Grčkoj, Francuskoj, Danskoj i Italiji. No uopće ne postoji na Malti te ima vrlo ograničenu važnost u Luksemburgu. Hrvatska je u donjem dijelu ljestvice, tj. među zemljama s nižim poreznim opterećenjem, a čak 12 članica EU-a ima još manji udio poreza na imovinu u BDP-u.

S obzirom na to da porezi na imovinu u Hrvatskoj čine relativno mali dio ukupnih proračunskih prihoda, opravdano je razmotriti povećanje oporezivanja imovine.

No eventualno uvođenje novih poreza na imovinu ne bi smjelo dovesti do povećanja ukupnog poreznog opterećenja. To znači da bi paralelno jačem oporezivanju imovine trebalo ići rasterećenje poreza na rad (porez na dohodak) i potrošnju (PDV) te drugih neporeznih nameta.