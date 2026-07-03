Vijetnamski BDP ubrzano raste: Dosegao gotovo 9 posto na godišnjoj razini

Bruto domaći proizvod (BDP) uvećan je u razdoblju od travnja do lipnja je za 8,39 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, objavio je statistički ured.

Time je nadmašio rast u prvom tromjesečju koji je, prema revidiranom podatku, iznosio 7,94 posto.

Daleko je najsnažnije u drugom tromjesečju porasla dodana vrijednost u industriji i građevinarstvu, za 10,5 posto. Slijede usluge sa stopom rasta od 7,9 posto i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 4,1 posto, navodi novinska agencija VNA podatke statističkog ureda.

U prvih šest mjeseci BDP je na godišnjoj razini uvećan za 8,18 posto, a oslonac rasta bila je industrija s rastom dodane vrijednost za 10 posto, uz oporavak izvoznih narudžbi i "pozitivan utjecaj" državnih ulaganja.