Vijetnamski BDP ubrzano raste: Dosegao gotovo 9 posto na godišnjoj razini

Vijetnamsko gospodarstvo ubrzalo je u drugom kvartalu, oslonjeno na skok aktivnosti u industriji i građevinskom sektoru, pokazali su podaci statističkog ureda, objavljeni u petak
Bruto domaći proizvod (BDP) uvećan je u razdoblju od travnja do lipnja je za 8,39 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, objavio je statistički ured.
Time je nadmašio rast u prvom tromjesečju koji je, prema revidiranom podatku, iznosio 7,94 posto.
Daleko je najsnažnije u drugom tromjesečju porasla dodana vrijednost u industriji i građevinarstvu, za 10,5 posto. Slijede usluge sa stopom rasta od 7,9 posto i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo sa 4,1 posto, navodi novinska agencija VNA podatke statističkog ureda.
U prvih šest mjeseci BDP je na godišnjoj razini uvećan za 8,18 posto, a oslonac rasta bila je industrija s rastom dodane vrijednost za 10 posto, uz oporavak izvoznih narudžbi i "pozitivan utjecaj" državnih ulaganja.
Izvoz robe i usluga poskočio je u prvoj polovini godine za 20,18 posto, a uvoz za 26,44 posto. Bruto kapitalna ulaganja uvećana su za 15,2 posto, a konačna potrošnja za 8,15 posto.
Strana ulaganja porasla su u prvih šest ovogodišnjih mjeseci, prema statističkom uredu, za 11,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani, na 13 milijardi dolara.
U lipnju zamjenik ministra financija izjavio da će se Vijetnam držati zacrtanog gospodarskog rasta od 10 posto u ovoj godini, unatoč povećanju trgovinskog deficita i drugim izazovima, podsjeća Reuters.
Globalna situacija bila je i u prvoj polovini ove godine složen i neizvjesna, istaknuli su iz državnog ureda za statistiku.
Vijetnam je u prvoj polovini godine zabilježio trgovinski manjak od rekordnih 16,65 milijardi dolara zbog znatno viših troškova uvoza goriva. U istom razdoblju lani bili su bilježili višak od 7,95 milijardi dolara.
Prema izvješću statističkog ureda, obujam uvoza sirove nafte u razdoblju od siječnja do lipnja smanjen je za 14,2 posto, ali mu je vrijednost porasla za 17,7 posto. Vrijednost uvoza rafiniranih goriva skočila je za čak 73,5 posto, uz veći obujam uvoza za 9,6 posto.