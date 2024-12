Vedrana Likan otkrila što će biti s cijenama nekretnina u 2025. godini

'U 2024. dogodila se prirodna dinamika, ništa neočekivano. Kada se ispuhala zaliha gotovine ili novca raspoloživog za kupnju stambenih nekretnina, ulaskom u Schengen i eurozonu, ovo je bilo za očekivati. Veliki zamašnjak kupoprodaje na stambenom tržištu u Zagrebu, osobito u sveučilišnim i turističkim gradovima, bio je uvjetovan poslovnim rezultatima u turizmu i drugim granama', rekla je Vedrana Likan za RTL Danas.

A poslovni rezultati su bili takvi da je u gotovo svim segmentima gospodarstva linearno došlo do smanjenja profitabilnosti, istaknula je te dodala da je to rezultirala manjim kapitalom za tržište nekretnina. No, najvažnije je pitanje hoće li se cijene nekretnina smiriti sljedeće godine.