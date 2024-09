Porez na nekretnine uzburkao javnost: 'U istoj ulici postoje i straćara i penthouse'

'Zakonom se kažnjavaju oni koji imaju još jedan stan ili kuću, bez obzira kako su to stekli. Neki su kuću naslijedili od roditelja, a sada Vlada kaže - ako je ne iznajmiš (dugoročno), dobivaš batine. Vidi se da predlagač zakona samo paušalno procjenjuje situaciju, a možda ima ideju kome bi se mogle iznajmiti (dugoročno) kuće po selima i prigradskim naseljima da bi se izbjegao takav porezni pakao. Zašto se takva ideja ne primijeni za državne nekretnine? Neka država iznajmi ili proda svoje stanove i poslovne prostore - dobit će više novca nego od ovog poreza.'

'Propisivati plaćanje poreza prema mjestu (ulici, naselju...) potpuno je pogrešno jer u istoj ulici postoje i straćare i penthouse. Prema prijedlogu, jednak porez plaća se na novouređenu kuću s bazenom i na naslijeđenu kuću u koju vlasnik mora uložiti novac da se ne sruši. To jednostavno nije pošteno. To nije zdravorazumski i donijet će nove nepravde i nova nezadovoljstva, a neće doprinijeti proklamiranim ciljevima zakona. Nitko neće staviti naslijeđenu kuću na tržište zbog 40 eura poreza, ali će oblikovati svoje mišljenje o suptilnim namjerama Vlade da oporezuje 'nekretnine', ali da baš ne naljuti jako bogataše', komentira Šime Guzić .

'Ovako važan porez trebao bi na referendum'

Luka Živković smatra da bi vlasnike, kao u Francuskoj, trebalo osloboditi poreza do određene vrijednosti nekretnina. Također, drži da bi se 'ovakav važan porez trebao dati na referendum'.

U komentarima se postavlja i pitanje zašto su porezom obuhvaćene samo stambene nekretnine, a ne i one poslovne te zemljišta, premda postoji mnogo praznih poslovnih prostora i neiskorištenih zemljišta.

Jozo Čizmić upozorava da u prijedlogu nije definiran i precizno određen pojam 'stalno stanovanje', što bi moglo dovesti do diskriminacije građana koji koriste više nekretnina za stanovanje.

'Kako niste izuzeli od poreza obiteljske (naslijeđene) kuće, a držim da su to kuće u kojima su stanovale najmanje dvije generacije vlasnika, kakav je porezni status ogromnog broja građana, odnosno poreznih obveznika koji žive u stanu u gradu, a imaju i obiteljsku kuću izvan grada, u pravilu na selu? Velik dio njih su umirovljenici. Dakle oni 'stalno stanuju' u svom stanu, u kojemu imaju prijavljeno prebivalište, i to u pravilu od ponedjeljka do petka, a vikendom (petak-nedjelja) obilaze svoje obiteljske kuće (radi održavanja ili održavanja poljoprivrednih kultura i sl.).

Prema mom izračunu, u stanu 'stalno stanuju' 220 dana (ili 7,3 mjeseci), a u obiteljskoj kući 'stalno stanuju' 144 dana (ili 4,8 mjeseci). Po ovome prijedlogu, nesretni vlasnik trebao bi platiti porez na obje nekretnine jer u svakoj 'stalno stanuje' manje od 10 mjeseci, a ne iznajmljuje ih ni kratkoročno ni dugoročno', zaključuje Čizmić.