Već godinu dana 2000 Finaca dobiva plaću, a da ne moraju raditi

Od početka 2017. godine dvije tisuće finskih građana prima 560 eura mjesečno kao dio projekta koji treba ispitati opravdanost i posljedice uvođenja koncepta temeljnog dohotka umjesto niza drugih socijalnih davanja i pomoći

Podaci o primateljima pokusnog dohotka nisu javno dostupni i službeni rezultati finskog pokusa neće se objavljivati sve do njegovog završetka, no novinske ekipe BBC-ja i američkog televizijskog kanala CNBC uspjele su identificirati nekolicinu korisnika i upitati ih za njihova iskustva. Riječ je o građanima koji su početkom prošle godine bili nezaposleni iz različitih razloga - neki nisu imali nikakvo ili vrlo kratko profesionalno iskustvo, dok su neki pak završili na burzi nakon dosta godina rada. Trajanje njihove nezaposlenosti također je variralo.

Njene riječi potvrđuju i iskustva spomenutih pojedinaca koji većinom izjavljuju da im je iznos od 560 eura mjesečno dao dodatnu slobodu u njihovim životima. Jedna primateljica, koja do početka 2017. nije imala značajno radno iskustvo, u međuvremenu je prihvatila posao za koji smatra da će je odvesti u željenom smjeru karijere. Drugoj primateljici, koja povremeno radi, mjesečni dohodak dao je dodatnu slobodu da se u životu više posveti obitelji. Treći primatelj, koji je u trenutku kad je izabran za primanje dohotka već bio u procesu prekvalifikacije i brzo je našao stalan posao, također je zadovoljan pokusom, dok je četvrti primatelj i dalje nezaposlen, ali je optimističan da će do ljeta i on naći posao. On izjavljuje da je temeljni dohodak jedan od načina da se pomogne ljudima da se 'vrate u društvo', a ne da borave kod kuće.

Finski pokus je, naravno, samo eksperiment i on također ne znači potpuno usvajanje koncepta temeljnog dohotka koje bi podrazumijevalo to da apsolutno svi građani, bez obzira na status, primaju određeni iznos. Ministrica Mattila kaže da bi pokus u ovom obliku bio preskup kad bi se proširio na sve građane, ali dodaje da je sretna što su 'poduzeli barem prvi korak'.