'Utakmica Hrvatske i Rusije nije slučajna, zanimljivo je kako su se sudbine Agrokora i Hrvatske ispreplele u nogometu'

Nakon prihvaćanja nagodbe Agrokor je dobio nove vlasnike. Najveći udio od 39 posto ima ruska Sberbanka. Maxim Poletaev, donedavni potpredsjednik Sberbanke, a sadašnji savjetnik predsjednika Uprave banke za Agrokor, izjavio je kako nisu željeli postati najveći vlasnici posrnulog koncerna

"Iskreno rečeno, to nije ono što smo htjeli. Naš je glavni zadatak bio vratiti naš kredit, nakon što postanemo vlasnici 40 - postotnog udjela u Agrokoru. To mora prvo potvrditi sud, to još uvijek nije rješenje. Nakon što sud potvrdi i to bude zakonsko rješenje, onda ćemo tek postati vlasnici. Ali, još jednom, to nije ono što smo htjeli", rekao je Poletaev za RTL.

S obzirom da je nagodba tek izglasana, Poletaev tvrdi kako prije nje Sberbank nije razmišljao o novoj upravi. "Koncentrirali smo se na nagodbu s vjerovnicima, a pitanje uprave će doći kasnije. Tu bih izrazio veliku zahvalnost hrvatskim potrošačima, klijentima Agrokora i Konzuma, koji su bez obzira na situaciju, bez obzira na sve što je poduzimala vlada, ostali vjerni i kupovali u koncernu.