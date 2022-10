Ušteđevinu koju su imali za stan u Zagrebu potrošili na destileriju: Slavonski gin mladog bračnog para stigao i do Švicarske, a idući je – craft pelinkovac

Stvaraju slavonski gin, čije biljke nastaju u šumama pod Papuka. Od bilja koje prevladava u ginu, gdje sve ide u destilat, do samog oblika etikete i logotipa – sve ima snažnu priču povezanu s Kaptolom, Papukom i željeznim dobom. Svu proizvodnju, punjenje i pakiranje vrše sami, uz pokoji mudar savjet roditelja, a otkupom starih drvenih bačvi iz slavonskih podruma te njihovim restauriranjem vraćaju ih u život proizvodnjom barrel aged gina, koji je već očarao iskusna nepca na nekima od najvećih svjetskih natjecanja

'Iako je pandemija zaista donijela puno toga lošega, mi smo u toj negativi pokušali svaki dan pronaći nešto čime ćemo se baviti, a da se barem nakratko odmaknemo od svih tih brojki koje su nas svaki dan okupirale i zabrinjavale. Kada je najavljen lockdown, pozdravili smo se – tada smo mislili nakratko – sa stanom na 14. katu, u kojemu smo živjeli u Zagrebu, i uputili se u Slavoniju. Vodili smo se time da je bolje provesti sve to vrijeme doma, gdje imamo i dvorište, nego u neboderu, gdje možemo izaći eventualno na balkon. Na kraju je taj lockdown, uz rad od doma, trajao tri mjeseca, a mi smo za to vrijeme došli do zaključka da nam je u Slavoniji zaista jako lijepo, ali da se isto tako ne bismo imali gdje zaposliti.