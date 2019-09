Umjetni dijamanti ruše cijenu prirodnih, ali rudari imaju nekoliko asova u rukavu

Najveći svjetski dobavljač dijamanata, ruska kompanija Alrosa, nada se da će usprkos pojavi sintetičkih dijamanata oni prirodni zadržati svoju cijenu, a signali s tržišta ukazuju na to da će vrijednost držati i jedinstveni dijamanti u boji

Dostupni podaci pokazuju da se u svijetu godišnje iskopa blizu 150 milijuna karata , odnosno oko tri tone dijamanata. Od toga, nešto manje od trećine dolazi iz Rusije , a slijede Bocvana i Kanada, zemlje koje sa svojom podjednakom proizvodnjom zajednički daju još trećinu. No između 2010. i 2016. godine godišnja proizvodnja kretala se u rasponu od 120 do 130 milijuna karata i upravo povećanje u posljednjih nešto više od dvije godine može biti jedan od razloga pada cijene blještavih dragulja.

Druga prijetnja dolazi iz sintetičke proizvodnje. Još od pedesetih godina prošlog stoljeća dijamanti se mogu stvoriti iz grafita korištenjem visokih tlakova i temperatura, a čini se da posljednjih godina takva proizvodnja polako dobiva na snazi. Između 70 i 80 posto prirodnih dijamanata zapravo nije podesno za brušenje u nakit, već se koriste u industriji. Sintetički dijamanti također su dosad bili usmjereni u industriju jer je tržište nakita gledalo na njih kao na manje vrijedno, inferiorno drago kamenje.

No prošle godine američki regulatori proglasili su sintetičke dijamante pravima, što bi moglo donijeti poticaj njihovoj proizvodnji te prodaji i za nakit. U ovom trenutku sintetički dijamanti predstavljaju između dva i tri posto ukupne prodaje, no neki tržišni analitičari procjenjuju da im proizvodnja godišnje raste po stopi od 15 do 20 posto. Uz taj ritam, sintetički dijamanti bi tijekom idućeg desetljeća mogli srezati potražnju za prirodnima za pet do 10 posto.