Povratak u 19. stoljeće: Danas se u svijetu troši više ugljena nego ikad. Tko će biti kriv za spektakularan debakl 'zelene tranzicije'?

Na klimatskom samitu u Glasgowu lani mnoge su zemlje obećale postati ugljično neutralne do 2050., pri čemu je jedan od ključnih koraka napuštanje ugljena kao najštetnijeg od goriva. Potpisivanje sporazuma brzo se zaboravi kad na vrata pokucaju inflacija i rat u srcu Europe, o kojem se lani samo sramežljivo govorkalo. Ove godine svijet je ušao u veliku energetsku krizu, a po potrošnji ugljena vratili smo se u 2013. i sasvim je izgledno da će svijet uskoro trošiti daleko više ugljena nego na vrhuncu industrijske revolucije u 19. stoljeću. Istražili smo što se to događa

Mladi aktivisti odabrali su po sudu mnogih poprilično ekstreman i loš način buđenja svekolikog pučanstva iz kolektivne narkoze uzrokovane slijedom nemilih događaja koji su zadesili svijet u posljednje tri godine. No svaka akcija, kako kaže treći zakon mehanike, izaziva reakciju po veličini i snazi jednaku akciji, ali suprotnog smjera. Zakon je to koji nerijetko vrijedi i u društvenim zbivanjima pa su ekstremi obično odgovor na neki drugi ekstrem.

'Ovog Moneta činimo pozornicom, a javnost publikom. Ako je potrebno prekriti sliku pire krumpirom ili juhom od rajčice kako bismo podsjetili na to da nas fosilna goriva ubijaju, onda ćemo vam dati krumpir na slici', objavili su na Twitteru aktivisti iz inicijative Letzte Generation nakon što su njihovi članovi u Muzeju Barberini u Potsdamu bacili pire krumpir na vrijednu sliku ' Stogovi sijena' francuskog impresionističkog umjetnika Claudea Moneta .

Kao potencijalni adut u energetskoj krizi pokazala se puno čistija nuklearna energija, ali kako je zbog nuklearne katastrofe u Fukushimi ona desetak godina bila glavna babaroga, skupila se prašina na mnogim postojećim pogonima, a za nove treba vremena, tehnologije i novca. Ruku na srce, sve je više obnovljivih izvora energije poput sunca i vjetra, ali još uvijek ne proizvode dostatne količine, a one ovise i o vremenskim prilikama. Kratkoročno najučinkovitije i najbrže rješenje je ugljen .

Čelnici dvjestotinjak država okupili su se prošle godine u studenom u Glasgowu na konferenciji UN-a o klimatskim promjenama COP26 . Bio je to samit koji se najavljivao kao zadnja nada za spas planeta i prvi je na kojem se cijeli svijet odlučio uhvatiti u koštac s problemom prevelike proizvodnje i potrošnje ugljena. Svi su se tada složili da ograničenje porasta globalne temperature na 1,5 Celzijevih stupnjeva iznad predindustrijske razine mora biti prioritet, no oko najkontroverznije teme – ugljena – nije bilo konsenzusa . Indija , kao drugi najveći potrošač i treći najveći proizvođač ugljena na svijetu, u posljednji tren inzistirala je na promjeni sintagme 'postepeno ukidanje' u 'postepeno smanjenje' ugljena.

Nakon naglog oporavka svjetske ekonomije u drugoj polovici prošle godine ukidanjem pandemijskih restrikcija potrošnja ugljena skočila je za nevjerojatnih šest posto. Prema IEA-i, to je uvelike utjecalo na najveći skok emisija ugljikova dioksida iz energetske proizvodnje u povijesti . Potražnja ove godine ponajviše raste zbog već spomenute tranzicije s (ruskog) plina, ali i zbog ekonomskog rasta u Indiji. Protuteža ovim čimbenicima je pritom usporavanje ekonomskog rasta Kine uslijed restriktivnih lockdowna , ali i nemogućnosti velikih proizvođača da odgovore na veliku potražnju. Stoga raste i njegova cijena. Kako piše NPR, cijena ugljena skočila je s 64 dolara za tonu početkom prošle godine na gotovo 499 dolara ovog ljeta .

No uslijed sve češćeg nestanka struje diljem zemlje fokus vladajućih ponovno se prebacio na uspostavljanje energetske sigurnosti i osiguravanje opskrbe energijom. Kako kažu iz Greenpeacea, pojam ' energetska sigurnost' u toj zemlji ne podrazumijeva pouzdanu opskrbu energijom, nego je postao svojevrsna kodna sintagma za ugljen . Zemlja je to koja ulaže i u nove elektrane na ugljen u više azijskih zemalja, primjerice u Indiji, Pakistanu i Indoneziji.

Ugljen kao slamka spasa i u zemljama EU-a

Europske zemlje, poput Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije i Nizozemske, s druge su strane među 40 onih koje su u Glasgowu obećale poduzeti radikalnije korake u prelasku na obnovljiv(ij)e izvore energije, iako Europa čini samo pet posto ukupne potrošnje ugljena na svijetu. No prema podacima IEA-e, nakon prošlogodišnjeg porasta od 14 posto, potrošnja u Europskoj uniji ove godine trebala bi se povećati za sedam posto.

Kako piše Deutsche Welle, Njemačka je zbog klimatskih promjena odlučila u potpunosti ukinuti proizvodnju struje iz ugljena do 2038., pa su se zbog toga termoelektrane na ugljen postepeno počele gasiti. No kako se hitno morala pronaći alternativa za ruski plin, netom ugašene termoelektrane na plin u travnju ove godine ponovno su počele s radom. Kancelar Scholz pritom je naglašavao da su posrijedi privremene izvanredne mjere koje će na snazi biti kraće vrijeme i nisu u srazu s klimatskim planom. 'Ono što se ne smije dogoditi je da skliznemo u globalnu renesansu fosilne energije, posebice ugljena', govorio je Scholz. No je li posrijedi faux pas?