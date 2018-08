U sedam godina prihodi putničkih agencija narasli za 70 posto

Analiza poslovanja turističkih agencija i turoperatora u razdoblju od 2007. do 2017. godine, koju je za Hrvatsku gospodarsku komoru (HGK) proveo Institut za turizam, pokazala je među ostalim da rastu prihodi putničkih agencija kao i broj zaposlenih

Tako je u razdoblju od 2010. do 2017. godine broj aktivnih putničkih agencija narastao za 44 posto , na 1.254, a prihodi su porasli za 54 posto, s 3,3 na 5,1 milijardu kuna. Broj zaposlenih je 2017. dosegnuo 5.540, što je 20 posto više nego 2010. godine.

U krizi je došlo do pada prihoda u branši, a tržište se krenulo oporavljati 2016. godine, navode iz HGK.

To je rezultiralo rastom njihovih poslovnih prihoda za skoro 70 posto i rastom broja zaposlenih za 17 posto u razdoblju od 2007. do 2017. godine.

Podaci ukazuju, kako je rekao, da udio putničkih agencija u ukupnom prometu turističkog sektora opada, što je rezultat neravnopravne tržišne utakmice domaćih agencija s ostalim sudionicima na tržištu.

"Pritom mislim na pojedine strane online platforme, što donekle regulira nova Europska direktiva o paket i povezanim putnim aranžmanima koja je stupila na snagu u Hrvatskoj kroz Zakon o pružanju usluga u turizmu u srpnju ove godine. Ali i na pružatelje smještaja, koji su zbog primjene posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija PDV-om stavljeni u povoljniji položaj u odnosu na agencije, posebno u segmentu poslovnih putovanja", istaknuo je Žgomba.

Kako se navodi u priopćenju HGK, ako tvrtka smještaj za zaposlenika rezervira direktno od hotela, ima pravo odbitka pretporeza, dok kada to učini preko turističke agencije nema na to pravo. Radi se o regulativi EU koja je direktno vezana za paket aranžmane, a u ovom slučaju takva usluga ne spada pod direktivu. To je potvrdila i studija o utjecaju posebnog postupka oporezivanja na poslovanje agencija u EU koju je naručila Europska komisija prošle godine, koja je donijela preporuku da se ubuduće isključi B2B prodaja iz opsega direktive.

"Budući da velik broj zemalja članica EU već primjenjuje navedeno, očekujemo da će i naše Ministarstvo financija situaciju pozitivno razriješiti i prije obvezne primjene na razini EU", istaknuo je Žgomba napominjući kako je Udruženje u intenzivnom kontaktu s Ministarstvom financija po ovom pitanju.

U priopćenju HGK se navodi i kako turističke agencije imaju specifičnu ulogu na tržištu – potiču potražnju kada je ona smanjena i usmjeravaju je prema odabranim destinacijama, a uz smanjenje prostorne koncentriranosti i utjecaja sezonalnosti, utječu i na povećanje potrošnje po dolasku.

Domaće turističke agencije preko 80 posto fizičkog prometa ostvaruju od receptivnih poslova, što doprinosi i razvoju turističkih proizvoda s visokom dodatnom vrijednošću. U skupini mikro i malih poduzetnika je 99 posto turističkih agencija, gdje gotovo 80 posto ukupnog broja zaposlenih ostvaruje i 80 posto ukupnih prihoda, pokazala je među ostalim Analize poslovanja turističkih agencija i turoperatora u razdoblju 2007. – 2017. godine.