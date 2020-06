U Pevexu prelomili oko neradne nedjelje: 13 trgovačkih centara će biti zatvoreno, ostalih 12 će raditi

Odlukom Uprave za sve radnike Pevexa, u njegovih 13 trgovačkih centara diljem Hrvatske nedjelja postaje neradni dan, dok će u preostalih 12 radno vrijeme nedjeljom biti znatno kraće u odnosu na ostale dane.

Uz to, rad nedjeljom će Pevexovim zaposlenicima biti 50 posto više plaćen nego običnim radnim danom, umjesto dosadašnjih 35 posto.

Trgovački centri u kojima nedjelja ostaje radna, ali s radnim vremenom od 8 sati do 14 sati su: Jankomir, Sesvete, Novi Zagreb, Žitnjak, Osijek, Pula, Kukuljanovo, Škurinje, Zadar, Šibenik, Split i Varaždin.



Podsjetimo, ostale dane u tjednu, od ponedjeljka do subote, svih 25 centara Pevexa diljem Hrvatske radi od 7 sati do 21 sat. S time da se s radom zastaje od 13,30 do 14,30 sati radi dezinfekcije prostora kako bi dodatno zaštitili zaposlenike i kupce.

'Tvrtka se zalaže za neradnu nedjelju, ne samo zbog društveno odgovornog poslovanja, već i zato što analize pokazuju kako zadovoljstvo radnika povećava produktivnost i nadoknađuje neznatne gubitke zbog nekoliko neradnih dana u mjesecu. I dok neki trgovački centri poručuju kako bi zbog neradne nedjelje bili primorani otpuštati zaposlenike, Pevex to neće napraviti', priopćeno je.



'Pratit ćemo situaciju i analizirati poslovanje, možda nakon nekog vremena napravimo korak više, ali i dalje ćemo se zalagati da rad nedjeljom regulira država, kako bi imali zadovoljne radnike, ne samo u Pevexu, već i šire', zaključio je Lovrinčević.