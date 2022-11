U ovoj istarskoj općini umirovljenici će umjesto novca za Božić dobiti - bonove!

U istarskoj općini Fužine kod Pule umirovljenici će umjesto božičnice u novcu, kakva je uobičajena diljem Hrvatske dobiti - bonove

Načelnik Općine Fužine David Bregovac rekao je kako će najugroženiji dio populacije, oni s mirovinom do 2000 kuna dobiti novčanu pomoć od 400 kuna, dok će oni s mirovinama od 2000 do 2500 kuna dobiti bon od 300 kuna, a oni koji imaju penzije od 2.500 do 3.000 kuna dobit će bon od 200 kuna.

'Do sada nam se prijavilo 120 umirovljenika koji zadovoljavaju te kriterije, a do 15. studenoga, kad je zadnji rok prijave, očekujemo ih još tridesetak. Iz proračuna će u tu svrhu biti izdvojeno oko 50.000 kuna, možda i nešto više. Za pomoć koju im dajemo znamo da nije veliki novac, ali je od srca. Nadamo se da će im pomoći pri kupovini u trgovinama s našeg područja te da će uz taj naš dar ipak ljepše dočekati predstojeće blagdane', rekao je za Novi list Bregovac koji naglašava kako su i ovakvi oblici pomoći sve složeniji i za proračun teži: