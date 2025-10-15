U ovoj europskoj zemlji umirovljenici mogu zaraditi tisuće eura bez poreza

Promjena bi trebala stupiti na snagu početkom 2026. i očekuje se da će državu koštati 890 milijuna eura godišnje zbog izgubljenih poreznih prihoda od 2026. do 2030., prema nacrtu zakona ustupljenom Reutersu prošli tjedan.

U 2030. godini radno sposobno stanovništvo Njemačke vjerojatno će se smanjiti za 6,3 milijuna ljudi u odnosu na 2010. godinu, prema demografskom izvješću ministarstva unutarnjih poslova. To će dovesti do smanjenja bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika budući da će biti manje radnika na jednog umirovljenika.