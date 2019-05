Turizam i kulturna baština mogu koegzistirati, ali...

Priznati domaći i svjetski stručnjaci bavit će se važnim pitanjem rastućeg konflikta između prekomjernog turizma te zaštite kulturnog okruženja, povijesnih gradova, spomenika i lokaliteta, osobito onih koji su uvršteni na Popis svjetske baštine UNESCO-a

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku svečano je otvorena prva Međunarodna stručno-znanstvena konferencija Proceed with Care/ Nastavimo s pažnjom koja se održava u organizaciji Nacionalne udruge za interdisciplinarno djelovanje na području baštine i turizma. Konferencija se odvija pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar - Kitarović, Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i Ministarstva turizma te uz partnerstvo Grada Šibenika , Hrvatske turističke zajednice i Nacionalnog parka Krka .

Govor su održali i gradonačelnik grada Šibenika Željko Burić, te predstavnik Ministarstva turizma, državni tajnik Tonči Glavina koji su istaknuli kako se hrvatski gradovi sve više susreću s prekomjernim turizmom te je potrebno na vrijeme poduzimati potrebne radnje kako bi se spriječio fenomen prekomjernog turizma.

Članica UNESCO-a i Europa Nostre održala je uvodno predavanje Nakon svečanog otvorenja, uvodno predavanje održala je Yonca Erkan, voditeljica UNESCO-ve službe za menadžment i promociju Svjetske baštine s naglaskom na nove medije, ujedno profesorica na Sveučilištu Kadir Has u Istanbulu. Predavanje je održala na temu "Inclusiveness for Sustainability: Multiplicities for Cultural Tourism“. Kroz svoju bogatu karijeru radila je na mnogim projektima, članica je UNESCO-a i Europa Nostre, a primila je i mnogobrojne svjetske nagrade za svoj rad.