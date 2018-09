Turizam 365 moguć i u Hrvatskoj, ali to je dug put

Hrvatski turizam se može i mora razvijati i raditi cijele godine, jer je to važno za njegovu i održivost ukupnog gospodarstva, no to za sada ima tek nekoliko odredišta te će trebati vremena, više suradnje javnog i privatnog sektora, kao i jači razvoj turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma

Poručila je to u utorak s druge konferencije o cjelogodišnjem razvoju turizma "Može li hrvatski turizam 365?" njena organizatorica i konzultantica Ivana Kolar. Istaknula je i kako je šteta što je većina hotela, kampova i drugog smještaja u Hrvatskoj u većini godine prazni, jer to ne bi trebalo biti tako, pogotovo ako bi konačno jače razvili ponudu zdravstvenog, kulturnog, poslovnog, gastro, seoskog, sportskog i drugih selektivnih oblika turizma.

"Sve zemlje u našem okruženju, pogotovo Slovenija, Austrija, Mađarska, u novije vrijeme i Crna Gora te Srbija, kao i Italija, razvijaju cjelogodišnji turizam i pomalo je čudno što je u Hrvatskoj još visoka sezonalnost i većina turističke aktivnosti se odvija u četiri do pet mjeseci od kasnog proljeća do ljeta. Predsezona donosi porast, pa i ove godine, kao što će i posezona, no još uvijek to nije dovoljno da možemo pričati o turističkoj godini nego i dalje imamo turističku sezonu", istaknula je Kolar na konferenciji koja je okupila više od 300 domaćih i stranih sudionika. Saša Popovac iz HTZ-a je temeljem analize prometa iz 2017. istaknuo da je tek nekoliko odredišta u Hrvatskoj koja se mogu pohvaliti da imaju cjelogodišnji turizam, koji je svakako najrazvijeniji u Zagrebu, Dubrovniku, na Plitvicama i nautici, dok su u tome jako dobri još Opatija i Poreč, a u novije vrijeme i Split, Zadar, Brač, Umag, Tučepi i Šibenik. Da treba raditi više na cjelogodišnjem turizmu i zbog oporavka i razvoja ukupnog gospodarstva smatra i predsjednik HGK Luka Burilović, upozorivši i na veliku ovisnost hrvatske ekonomije o turizmu. Predsjednica HUP-a Gordana Deranja naglasila je da se razvoj turizma tiče svih u Hrvatskoj, jer je njegov doprinos BDP-u jedan od najviši u svijetu, i kreće se od 17 do čak 20 posto.

To je nazvala i svojevrsnom prijetnjom o kojoj treba razmišljati, jer je dovoljan samo mali poremećaj na tržištima pa da turizam to osjeti, a time i cijela ekonomija. Stoga je poručila da "na svim razinama treba više odgovornosti i strateškog upravljanja turizmom". "Važno bi bilo da država i ministarstva turizam više oslobode od velikih poreza i drugih tereta, a da se odluke o novim nametima donose u suradnji s poslodavcima jer bez toga su to loše odluke. A prostora za razvoj cjelogodišnjeg turizma ima jako puno sa selektivnim oblicima ponude za ciljane niše i publiku. No, važna su i kvalitetna rješenja za nedostatak radne snage, bez koje nema ni turizma", upozorila je Deranja. Državni tajnik u Ministarstvu turizmu Frano Matušić uvjeren je da je hrvatski turizam na dobrom putu da postane cjelogodišnji, ali i da ima puno izazova, od kojih je najvećim označio nepovoljnu smještajnu strukturu u turizmu, s velikim udjelom privatnog i slabim udjelom hotelskog smještaja.