Trumpove sankcije Iranu mogle bi dobrano uzdrmati svjetsku trgovinu naftom

Tri mjeseca nakon što je Donald Trump objavio da se SAD povlači iz tzv. nuklearnog sporazuma s Iranom, u utorak je uveden prvi dio američkih sankcija, no procjene oko toga kakve će točno posljedice to imati za Iran, čija se vanjska trgovina najvećim dijelom svodi na izvoz nafte u Aziju i Europu, variraju

Sporazum do kojeg se sredinom 2015. došlo nakon gotovo dvije godine pregovora su tada s Iranom ispregovarale stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (Kina, Rusija, SAD, Ujedinjena Kraljevina, Francuska) te Njemačka i EU. Iran se njime obavezao na oštro ograničavanje razvoja nuklearnog potencijala i stavljanje svojeg nuklearnog programa pod međunarodni nadzor, dok su zauzvrat ukinute ekonomske sankcije pod kojima se Iran nalazio još od sredine prošlog desetljeća.

Europska unija već je davno dala do znanja da će pokušati pod svaku cijenu nastaviti dalje surađivati s Iranom, a na američke sankcije se vrlo vjerojatno neće obazirati niti Kina. Federica Mogherini , visoka predstavnica Europske komisije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku izjavila je ovih dana za medije da Unija, a posebno Britanija, Francuska i Njemačka žele zbog postupka SAD-a. Mogherini je rekla da će EU "odlučno štititi" kompanije koje legalno posluju s Iranom. "Posebno potičemo male i srednje kompanije da ojačaju poslovanje sa Iranom, i u Iranu", kazala je ona i objasnila da je iranska vlada u potpunosti ispoštovala obaveze iz sporazuma.

Od utorka su se iranska ekonomija i njenih osamdesetak milijuna potrošača ponovo našli pod djelomičnim sankcijama. Zasad se one odnose na mogućnost iranske vlade da kupuje američki dolar, na međunarodne transakcije u iranskoj valuti rijalu , na iransku trgovinu zlatom i plemenitim metalima, na dio materijala koji se koriste u industrijskim procesima i još neke segmente trgovine. Dodatne sankcije bi trebale stupiti na snagu početkom studenog, no ovaj puta situacija je bitno drukčija nego što je bila prije desetak godina.

Iran trenutno izvozi između 2,7 i 3 milijuna barela nafte dnevno i analitičari se zasad ne mogu dogovoriti hoće li sankcije imati ikakvog utjecaja na cijenu nafte na svjetskom tržištu. Prema nekima od njih barel nafte bi sa sadašnjih sedamdesetak dolara mogao skočiti i na devedeset kako će do kraja godine rasti potražnja sa sjeverne hemisfere. No, nitko nije siguran hoće li i koliko Iran usporiti svoju proizvodnju i izvoz. Nešto manje od dvije trećine iranskog izvoza nafte ide na azijska tržišta, najviše u Kinu, Indiju, Južnu Koreju, Japan kao i Tursku. Ostatak, nešto manje od trećine ide u Europu, konkretnije Italiju, Španjolsku, Francusku i Grčku.

Problem bi možda mogla predstavljati valuta jer je iranskoj vladi zabranjena kupovina američkog dolara. No, iskustvo iz prošlosti pokazuje da se i ta odluka lako zaobilazi. Azijski kupci mogu Iranu plaćati u drugim valutama, a transakcije se mogu provesti kroz domaće ili međunarodne banke koje nemaju bliske veze s SAD-om. Posljednji put kad su sankcije bile na snazi Indija je Iranu plaćala u eurima prvo kroz tursku banku da bi nakon toga za to zadužila jednu od domaćih banaka. Tamo su već najavili da će iransku naftu nastaviti plaćati europskom valutom dok god EU bude odbijala uvesti sankcije. Kina je, kao i Indija u pojedinim slučajevima, naftu Iranu plaćala u lokalnim valutama, ali i u raznoj robi poput poljoprivrednih i drugih proizvoda.

Prema sadašnjim očekivanjima nove sankcije ne bi trebale donijeti značajne posljedice na trgovinu s Iranom, barem u kratkom roku. No, one će svakako biti dodatna poteškoća za iransko gospodarstvo zbog čije anemičnosti od kraja prošle godine u Iranu vlada napetost. Visoke cijene hrane i visoka nezaposlenost doveli su do prosvjeda u nekoliko iranskih gradova, a samo od početka petog mjeseca vrijednost rijala se gotovo prepolovila.

Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak u svojem stilu izjavio da je SAD u svakom trenutku spreman prihvatiti pregovore s Iranom kako bi se postigao bolji sporazum od onoga iz kojeg je Trump povukao SAD. Iranski predsjednik Hasan Rouhani je, pak, u televizijskom obraćanju indirektno, ali slikovito, poručio Trumpu da "kad nekome zabijete nož u leđa i onda kažete da hoćete pregovarati, prva stvar koju napravite je da izvučete taj nož".