Trgovci će morati pripaziti, stiže novi zakon i veće kazne: 'Ukidaju se tamni obrasci'

Prijedlogom novog Zakona o zaštiti potrošača uvode se već kazne za prekršitelje, pa trgovci više neće smjeti odbijati popravak proizvoda, a serviseri će morati osigurati rezervne dijelove. Osim toga, neće više biti varanja sa sniženjima, ali ni mukotrpnog raskidanja ugovora
Bacanje uređaja samo zato jer ih je skuplje popraviti nego kupiti novi, naročito nakon isteka garancije, postaje stvar prošlosti. Novi Zakon o zaštiti potrošača bi to trebao promijeniti, jer propisuje pravo popravka i nakon isteka jamstva. Uz to, serviseri će morati osigurati i rezervne dijelove.
"Bijela tehnika prosječno traje tri godine i dva do tri mjeseca, elektronika dvije godine i jedan mjesec, a mali kućanski aparati dvije godine; nekima se može pomoći, a nekima baš i ne, sve je to ovisno o kvaru", govori za RTL Danas Zoran Stašević, pročelnik Sekcije RTV mehaničara.
Trgovci, pak, više neće smjeti odbiti ponuditi popravak uređaja, ako ga je ranije popravljao neovlašteni serviser ili sam vlasnik.
"Ono što je tu važno za male poduzetnike i obrtnike jest da ih se administrativno rastereti i da se ova mjera provodi razmjerno kako bi se izbjegla dodatna opterećenja", rekla je Lana Šiljeg iz Udruge Glas poduzetnika.
Sniženje ispod najniže cijene
Ako žele dodatno sniziti cijenu, morat će ići ispod najniže u razdoblju od mjesec dana. Promjena ima još.
"Ukidaju se tamni obrasci za potrošače, odnosno ponude gdje se putem web-stranica nudi još toliko i toliko soba, to jest lažno nas se navodi na razne kupnje", objasnila je Tanja Popović Filipović iz Centra za edukaciju i informiranje potrošača.
Razlog zbog kojeg bi trgovci trebali pratiti sve zakonske odredbe su i puno više kazne. Ako, recimo, ambalaža dovodi kupca u zabludu oko mase i veličine proizvoda, kazna je od 1500 do 50.000 eura.
Lakši raskid ugovora
Uvodi se i mogućnost raskidanja ugovora u dva tjedna i to na jednostavniji način, odnosno onako kako je sklopljen.
"Propisuje se pravo potrošača da na zahtjev komunicira s fizičkom osobom, a ne samo putem chatbotova", rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.