Trgovci će morati pripaziti, stiže novi zakon i veće kazne: 'Ukidaju se tamni obrasci'

Bacanje uređaja samo zato jer ih je skuplje popraviti nego kupiti novi, naročito nakon isteka garancije, postaje stvar prošlosti. Novi Zakon o zaštiti potrošača bi to trebao promijeniti, jer propisuje pravo popravka i nakon isteka jamstva. Uz to, serviseri će morati osigurati i rezervne dijelove.

"Bijela tehnika prosječno traje tri godine i dva do tri mjeseca, elektronika dvije godine i jedan mjesec, a mali kućanski aparati dvije godine; nekima se može pomoći, a nekima baš i ne, sve je to ovisno o kvaru", govori za RTL Danas Zoran Stašević, pročelnik Sekcije RTV mehaničara.

Trgovci, pak, više neće smjeti odbiti ponuditi popravak uređaja, ako ga je ranije popravljao neovlašteni serviser ili sam vlasnik.

"Ono što je tu važno za male poduzetnike i obrtnike jest da ih se administrativno rastereti i da se ova mjera provodi razmjerno kako bi se izbjegla dodatna opterećenja", rekla je Lana Šiljeg iz Udruge Glas poduzetnika.