Japan je u posljednjem lanjskom tromjesečju već zabilježio pad ekonomske aktivnosti zbog rasta poreza na promet, a ekonomiji koja uvelike ovisi o izvozu dodatni udarac zadala je pandemija koja je paralizirala svijet, zbog čega je stradala izvozna grana japanskog gospodarstva

Kina je u prvom tromjesečju također zabilježila pad, i to do 6,8 posto u odnosu na isto razdoblje lani. To je bio prvi pad ekonomske aktivnosti u Kini u barem posljednjih 40 godina. I za Kinu i za SAD očekuje se da će također ući u recesiju jednom kad se objave podaci o kretanju ekonomija za razdoblje od travnja do lipnja.

Globalni recesijski ceh

Azijska razvojna banka (ADB, Asian Development Bank) krajem prošlog tjedna objavila je procjenu da će pandemija koronavirusa stajati globalnu ekonomiju između 5,8 i 8,8 bilijuna dolara, što je blizu 10 posto globalnog BDP-a koji se procjenjuje na nešto više od 87 bilijuna dolara.