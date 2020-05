Slično kao u slučaju nafte, prekomjerna proizvodnja snizila je cijene prirodnog plina na međunarodnom tržištu, a sve veći kapaciteti Australije, SAD-a i drugih izvoznika stavili su dosadašnjeg lidera Katar u nezahvalnu poziciju u kojoj mora odlučiti između smanjenja proizvodnje ili smanjenja cijena, od čega mu nijedna opcija ne odgovara

Do nereda na naftnom tržištu došlo je, između ostalog, zbog sukoba najvećih proizvođača, Rusije i Saudijske Arabije - Rusija nije bila spremna pristati na predloženo smanjivanje proizvodnje kako bi se cijene oporavile te je Saudijska Arabija odlučila pojačanom proizvodnjom srušiti cijenu kako bi kaznila Rusiju. Uz krah potražnje izazvan pandemijom i ispunjene kapacitete spremnika diljem svijeta, cijene su se nakratko srušile ispod nule da bi se u međuvremenu oporavile na otprilike 25 do 30 dolara po barelu, što je i dalje bitno jeftinije od dugogodišnjeg prosjeka.

U takvoj situaciji Katar se našao pred teško premostivim problemom. Kad je u veljači zbog pandemije došlo do pada potražnje u Aziji, Katar je usmjerio plin prema sjeverozapadnoj Europi, no taj potez nije donio dugačko olakšanje. Potražnja je ubrzo pala i u Europi te se Katar našao s viškom plina koji ne može prodati. U zaljevskoj državi sada moraju odlučiti hoće li smanjiti proizvodnju ili će pokušati prodati plin na sve moguće načine, pa i rušenjem cijene.

Ako srežu proizvodnju, to će im smanjiti proračunske prihode, a manja proizvodnja mogla bi i biti udarac na nacionalni ponos jer bi dala priliku Australiji da učvrsti svoju poziciju najvećeg svjetskog izvoznika. S druge strane, ako pristanu na rezanje cijena kako bi osigurali prodaju, to bi moglo dovesti do kraha na tržištu i time bi se ugrozila profitabilnost proizvođača. Neki procjenjuju da bi takav potez mogao dovesti i do pada cijena ispod nule, kao što se to desilo na tržištu nafte. Na što god se odlučio – Katar će biti u gubitku.

Emirat će tako idućih mjeseci morati tražiti vrlo osjetljivu ravnotežu. S jedne strane na ruku mu koliko-toliko ide smanjenje ulaganja u rast proizvodnje u Australiji i SAD-u. Tamošnji proizvođači su širenjem pandemije oštro srezali i odgodili investicije u daljnji rast kapaciteta. Katar još nije u potpunosti odustao od ranijih planova za rast proizvodnje. Nedavno su u Kini sklopili dugogodišnje ugovore za daljnju izgradnju tankera za prijevoz ukapljenog plina koristeći tako priliku koju je stvorila pandemija. Uzdaju se i u to da će im dugogodišnje iskustvo i infrastruktura koju su izgradili od 1997., kad su počeli izvoziti prirodni plin, olakšati povratak na sam vrh liste izvoznika.