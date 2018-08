Tolušić: Od 1. rujna kreću najpovoljniji krediti za poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede u srijedu je najavilo da od 1. rujna kreću najpovoljniji krediti za poljoprivrednike iz programa "Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj", za koje će kamatne stope biti 0,5 i 1,00 posto, a za mljekarski sektor tek 0,1 posto

Po podacima Ministarstva, iznos mikro zajmova je od 1.000 do 25.000 eura, a malih zajmova od 25.001 do 50.000 eura.

Kamatna stopa za mikro i male zajmove za ruralni razvoj su 0,5 i 1,00 posto, ovisno o razvijenosti lokalne jedinice ulaganja, dok je kamatna stopa za mljekarski sektor 0,1 posto.

Mikro zajmovi moći će se dobiti na rok otplate do pet godina, mali do 10 godina, u oba slučaja uz uključen poček do 12 mjeseci (ako je rok otplate dulji od dvije godine).

Hamag-Bicro raspisao je Program mikro i malih zajmova za ruralni razvoj, a prvi zahtjevi za zajam podnose se od 1. rujna. Programi su otvoreni do 31. prosinca 2020. godine, a zahtjevi će se uzimati u obradu prema datumu zaprimanja, navodi se u priopćenju.