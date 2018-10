Tko je ukrajinski Rus koji želi kupiti hrvatske škverove na rubu propasti

Ozbiljan interes za investiranje u brodogradilišta Uljanik i 3. maj pokazuje ukrajinski milijarder Vadim Novinski. Njegovi će ljudi danas i sutra obići oba škvera. Novinski je zastupnik u parlamentu, svrstavaju ga među deset najbogatijih Ukrajinaca, a njegovo je ime i na globalnoj listi bogataša američkog Forbesa koji procjenjuje da je vrijedan 1,1 milijardu dolara

Njegova Smart Maritime grupa upravlja dvama velikim ukrajinskim brodogradilištima, a to su Kherson i Nikolajev .

Najveća investicija Novinskog ona je u Metinvest grupu, u kojoj drži 25 posto plus dionicu. Riječ je o konglomeratu koji zapošljava više od 100.000 ljudi diljem svijeta u rudarskim i metalurškim tvrtkama.

Novinski je porijeklom Rus, a rođen je 1963. u Starajoj Rusi. Biznisom se počeo baviti 1991., a njegov prvi veliki posao bio je onaj s lancem Lukoilovih punionica u Sankt Peterburgu. Partneri su mu bili oligarsi Roman Abramovič, Aleksandar Abramov i Ališer Usmanov, za koje se tad tvrdilo da su bliski Vladimiru Putinu.

Ubrzo se prebacio u Ukrajinu, da bi 1999. u gradu Dnjepropetrovsku, jednom od središta ukrajinske industrije, osnovao Smart grupu koja je sudjelovala u privatizaciji brojnih državnih metalurških kompanija.

Kao i mnogi drugi, Novinski je iskoristio raspad SSSR-a za poslovne poduhvate. Mnogi će reći kako to ne bi bilo moguće da nije imao političku podršku, iako on sam sve to prepisuje svojoj umješnosti.