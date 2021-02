Tek je trećina ugostiteljskih objekata, zarada na piću za van mizerna

'Imamo podatak da je trećina objekata otvorena, nažalost bez većeg financijskog učinka', kazao je Zdravko Karna, potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja i dodao kako je dopuštanjem rada samo u varijanti za van samo ispravljena nepravda učinjena u vrijeme kada su mogli raditi samo restorani

'Ugostitelji jako strahuju od ukidanja mjera pomoći', istaknuo je Karna. Druge europske države imaju pakete pomoći za ugostitelje. 'Mi smo u sredini, što je zapravo pohvalno s obzirom na hrvatske fiskalne kapacitete. Međutim, zadnji smo po stopi PDV-a na ugostiteljske usluge koja je kod nas duplo veća nego u drugim zemljama, a to je bila mjera stranih vlada za dugoročni oporavak ugostiteljstva pa to očekujem i od naše', rekao je Karna.

Trenutno su u razgovorima s Vladom o tome i ističu da je to jedini dugoročni izlaz iz krize. 'Očekujemo da se to donese do kraja godine, i to pričamo samo za četiri artikla: kavu, sokove, pivo i vino.'