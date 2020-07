Svi hvale državu s pedeset milijuna stanovnika zbog uspjeha u borbi s koronavirusom, no iza tog uspjeha stoje tragične epidemiološke lekcije iz povijesti

Mada je Koreja svoj prvi slučaj zaraze novim koronavirusom zabilježila još sredinom siječnja, a krajem veljače je imala najveći broj slučajeva izvan Kine, brojne lekcije iz prijašnjih tragedija i epidemija pomogle su joj da broj zaraženih i preminulih u ovoj pandemiji, u usporedbi s drugim sličnim zemljama, zadrži na impresivno niskim razinama

Znanstvenik Ivan Đikić u nedjelju je tijekom gostovanja na Hrvatskoj televiziji, u razgovoru o aktualnoj pandemiji koronavirusa SARS-CoV-2, u jednom trenutku podsjetio na primjer Južne Koreje koja se već mjesecima, gotovo od samog početka širenja virusa, prilično uspješno bori sa zarazom. Na površini nešto manjoj od dvije Hrvatske živi više od pedeset milijuna ljudi i tolika gustoća stanovništva idealni je rasadnik za nekontrolirano i brzo širenje bolesti što su Koreanci iskusili u nekoliko navrata u posljednjih dvadesetak godina.

No, ta su im iskustva, a posebno ono otprije pet godina kad je došlo do širenja MERS-a, bolesti sa sličnim simptomima, no puno smrtonosnije, od aktualnog covida-19, pomogla da se adekvatno pripreme za novu prijetnju. Novi soj koronavirusa u Koreju je stigao vrlo rano. Iz podataka Svjetske zdravstvene organizacije vidi se da je Južna Koreja nakon Japana i Tajlanda bila treća država izvan Kine u koju je stigla zaraza i to već 20. siječnja ove godine.