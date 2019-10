Što sve trebate znati o jamstvu i kako se ponekad možete bolje zaštititi i bez njega

Kupili ste proizvod koji se pokazao neispravnim. Kako na najbrži i jednostavniji način ostvariti svoja prava i dobiti ispravnu stvar? Rješenje može biti aktiviranje jamstva koje ste dobili prilikom kupnje, ali ponekad problem brže možete riješiti pozivanjem na materijalnu odgovornost prodavatelja

Vrlo je važno voditi računa o produljenju jamstvenog roka. Naime, u slučaju manjeg popravka produljuje se jamstveni rok u razdoblju trajanja popravka. No kad je zbog neispravnosti stvari izvršena zamjena ili bitni popravak, imate pravo na novi jamstveni rok koji počinje ponovno teći od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

Trgovci u pravilu izdaju jamstva na rok od jedne do pet godina, pri čemu skuplja roba obično ima dulje jamstvo. Za složenije proizvode (automobili, bijela tehnika i sl.) ponekad se nudi mogućnost dokupa produženog jamstva . U takvim slučajevima trebate dobro proučiti što pokriva produženo jamstvo i procijeniti isplati li vam se izdvojiti dodatni novac.

Trgovac je dužan o svom trošku prenijeti stvar do mjesta na kojem se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu. Za to vrijeme prodavatelj snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

Ako želite, možete i sami dostaviti proizvod na popravak u servis ili do trgovca po svom izboru, ali to nije vaša obveza i trgovac vas ne smije upućivati da neispravan proizvod nosite na servis ako ste ga dovezli do njega. U svakom slučaju, trgovac (prodavatelj) je odgovoran za otklanjanje kvara, a ne servis.

Predočenje računa