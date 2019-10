Hoće li nam nova pravila Europske unije vratiti perilice i hladnjake s vijekom trajanja od 20 i više godina?

Novim pravilima o ekološkom dizajnu Europska komisija odlučila je stati na kraj štetnoj praksi proizvođača kućanskih uređaja, koji različitim manipulacijama otežavaju popravke i skraćuju vijek trajanja uređaja kako bi prisilili potrošače da češće kupuju nove aparate

Od proizvođača se zahtijevaju dulji vijek trajanja uređaja, opskrba rezervnim dijelovima u roku od sedam do 10 godina te omogućavanje zamjene dijelova bez korištenja specijalnih alata.

Hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan, koja se u EU parlamentu aktivno bori za prava potrošača, pozdravlja nove mjere Europske komisije.

'Ovo je vrlo pozitivan pomak jer će rezervni dijelovi biti dostupni od sedam do 10 godina, ovisno o proizvodu. Do sada su potrošači bili prisiljeni u slučaju manjeg kvara na, primjerice, perilici rublja zbog nedostatka rezervnih dijelova kupiti cijeli novi proizvod. To je veliki problem za građane jer je tu riječ o udaru na kućni budžet, a s druge strane to je štetno za okoliš', komentira Borzan za tportal.