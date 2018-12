Znate li koliko godišnje potrošite na rad kućanskih uređaja? Pročitajte ovo

Blagdansko vrijeme obično znači i veću potrošnju električne energije u kućanstvima. Više se koriste razni kućanski aparati, od onih za zabavu pa do glačala i štednjaka. Donosimo vam na jednom mjestu koliko koji uređaj potroši struje u godinu dana, a izračun je napravio Nenad Kurtović, stručnjak za energetsko tarifiranje. Za primjer je uzeta četveročlana obitelj. Trenutna cijena kilovat sata (kWh) u višoj tarifi HEP Elektre iznosi 1,07 kuna dok je u nižoj tarifi 0,58 kuna (PDV je uključen). Podsjetimo, niža tarifa zimi traje od 21 do 7 sati, a ljeti od 22 do 8 sati. Korištenjem kućanskih aparata u tom razdoblju možete postići značajne uštede

