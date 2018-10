'Stanje u 3. maju je alarmantno loše, tražimo kriznu upravu!'

Predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost brodogradilišta 3. maj Juraj Šoljić u ponedjeljak je na konferenciji za novinare još jednom upozorio na alarmantno loše stanje u brodogradilištu i zatražio imenovanje krizne uprave te je izvijestio da su ga radnici 3. maja predložili za člana Nadzornog odbora Uljanika d.d., kako bi se bolje zaštitila prava radnika i imovina riječkog brodogradilišta

Šoljić vjeruje da ima političke volje za rješavanje problema, ali smatra da je potreban dodatan trud, da se problemi trebaju rješavati ne čekajući prihvaćanje Uljanikova plana restrukturiranja te da će, ako izdana jamstva dođu na naplatu, to biti veliki pritisak na državni proračun.

Vjerujem da Vlada, ministarstva financija i gospodarstva i Uprava, posebice Uljanika, mogu sjesti za stol i riješiti pitanje novogradnji i blokiranog računa 3. maja, rekao je.

Govoreći o kondidaturi za člana NO Uljanika, Šoljić je rekao da ju je prihvatio na prijedlog kolega iz Sindikalnog odbora i radnika jer smatra da 3. maj mora u njemu imati svog predstavnika, a i s obzirom na to da se Vlada izjasnila da još neće predložiti svog predstavnika.

Smatramo da 3. maj mora imati svog predstavnika, kako bi se zaštitila prava radnika i imovina 3. maja, a zagovarat ću opstojnost brodogradnje i u Puli i u Rijeci, opstojnost svih radnih mjesta, kazao je. Šoljić se odrekao naknade koju bi dobivao kao član NO, osim troškova puta do Pule. Prijedlog za njegov izbor upućen je Upravi te Glavnoj skupštini Uljanika, koja je zakazana za 16. listopada, kao protuprijedlog prijedlogu skupine dioničara, koji su u NO predložili Ivana Radešića.