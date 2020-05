Vladimir Vladimirovič Putin na svoj je prvi predsjednički mandat stupio u svibnju 2000. godine i od tada čvrstom rukom vlada kroz vojne sukobe, uz pokoravanje domaćih protivnika i pokušaje utjecaja na svjetsku politiku

Sedmog svibnja navršilo se dvadeset godina od inauguracije na kojoj je Vladimir Vladimirovič Putin preuzeo dužnost predsjednika Ruske Federacije . Iz današnje perspektive čini se da u proteklih 7300 dana nije bilo nijednog u kojem Putin nije na neki način davao do znanja koliko čvrsto vlada ruskom politikom i državom, a malo podsjećanje na njegovu karijeru ide samo u prilog tome da spomenuti dojam nije daleko od istine.

Nakon što je Sobčak 1996. izgubio izbore Putin je prešao u Moskvu te je prvo vrijeme bio zadužen za upravljanje inozemnom imovinom Sovjetskog Saveza i Komunističke stranke, osiguravši da se njeno vlasništvo prebaci na Rusku Federaciju. U ranoj političkoj karijeri u nekoliko pravih trenutaka našao se na nekoliko pravih mjesta. Rast utjecaja može dijelom zahvaliti i tome što je 1995. u St. Peterburgu organizirao i stao na čelo lokalne podružnice stranke Naš dom – Rusija. Stranku je osnovao Viktor Černomirdin , ruski premijer pod Borisom Jeljcinom od 1992. do 1998.

Kaos ruskih devedesetih pod Jeljcinom nije jenjavao i 9. kolovoza 1999. on imenuje Putina vršiteljem dužnosti premijera. Istog dana Jeljcin je izjavio da želi da ga Putin naslijedi na predsjedničkoj poziciji, a ovaj se istog dana pristao kandidirati na izborima koji su trebali biti održani u lipnju 2000. Tjedan kasnije ruski parlament potvrdio je Putina kao petog premijera Rusije u samo godinu i pol. U tom trenutku širokoj javnosti relativno nepoznatom Putinu nitko nije davao previše izgleda i svi su očekivali da će biti samo jedan od prolaznih likova ruskog političkog kaosa devedesetih.

Jedna od prvih i glavnih politika premijera Putina bio je nemilosrdan pristup tada aktualnom ratu u Čečeniji. Čvrsta ruka u tom konfliktu donijela mu je rast popularnosti. Druge glavne kvalifikacije koje, temeljem razgovora s prosječnim građanima, ističu komentatori bilo je i to što je Putin bio 'mlad, artikuliran i, doslovno, trijezan'. Drugim riječima, nije bio Boris Jeljcin, tumači američka novinarka koja je tada radila u Moskvi. Kad je zadnjeg dana 1999. godine Boris Jeljcin neočekivano podnio ostavku, Putin je postao vršitelj dužnosti predsjednika. Izbori su održani krajem ožujka i zahvaljujući podršci birača od 53 posto izabran je za prvog čovjeka Rusije, a s te pozicije nije se maknuo sve do danas.

U protekle dvije decenije koje je proveo u moskovskom Kremlju Putin je konsolidirao svoju moć i na međunarodnoj sceni vratio Rusiju na poziciju koju je imao Sovjetski Savez. Velik dio tih promjena došao je s visokom cijenom. Nakon prvog predsjedničkog mandata uslijedio je drugi. Kako je ruski ustav priječio Putinu treći uzastopni mandat, on je 2008. postao premijerom Rusije, da bi predsjedničku poziciju, naglo osiromašenu za širok spektar ovlasti koje su prešle u premijerske ruke, preuzeo Dmitrij Medvedev .

Sve te godine Putin je zakulisno, ali ipak dovoljno jasno davao do znanja što se događa onima koji mu se suprotstave. Mihail Hodorkovski , početkom dvijetisućitih jedan od najbogatijih ruskih oligarha, želio se tada politički aktivirati i najavio je svoj angažman protiv Putina. U procesu u kojem je optužen zbog poreznih dugovanja Hodorkovski je u kratko vrijeme ostao bez naftne kompanije Jukos, čija se imovina na kraju našla u vlasništvu ruskog državnog naftnog giganta Rosnjefta, a on je više od desetljeća proveo u zatvoru u Sibiru. Od tada rusku unutarnju politiku, ali i njene odnose s ostatkom svijeta, svako toliko zatrese skandal koji pokazuje kako se provedu oni koji uspiju ostaviti jači dojam da se suprotstavljaju bivšem KGB-ovcu.

Anna Politkovskaja , utjecajna ruska novinarka, aktivistica za ljudska prava i autorica knjige 'Putinova Rusija', ubijena je 2006., no i dalje se ne zna tko je stajao iza njezina ubojstva. Šest godina kasnije tri članice feminističke muzičke grupe Pussy Riot , poznate po aktivnoj borbi za ljudska prava u Rusiji, uhapšene su i osuđene zbog huliganizma.

Na dvadesetu godišnjicu svojeg dolaska na vlast Putin pokušava i dalje odavati dojam čvrste vlasti, no dio političkih analitičara tvrdi da mu, prvenstveno zbog nezadovoljstva građana, popularnost bitno pada. Građanske slobode nisu se bitnije promijenile više od tri desetljeća, ruska ekonomija i dalje ovisi najvećim dijelom o izvozu sirovina, a u sadašnjoj situaciji niske cijene nafte slabosti takve politike jako dolaze do izražaja.

Šezdesetosmogodišnji Putin dva je desetljeća gradio Rusiju prema svom ukusu. U tom svom pokušaju podsjećao je na careve i državnike koji nesmiljeno vladaju svojim državama, pokoravajući sve one koji se suprotstave njihovoj volji. U posljednje vrijeme čak je pokušavao izboriti legalne promjene koje bi mu dozvolile vlast i nakon isteka četvrtog predsjedničkog mandata 2024. godine.

U svemu tome Putin je iz ruske povijesti barem mogao naučiti to da su revolucije vrlo realna mogućnost u političkom životu. Staljinizam i komunizam ruska su prošlost, dok je putinizam sadašnjost. No - prije ili kasnije - i on će postati prošlost.