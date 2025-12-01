Ponuda i dalje veća od potražnje: Cijene nafte u studenom pale četvrti mjesec zaredom

A eventualni dogovor o miru s vremenom bi omogućio povratak ruske nafte na svjetska tržišta. U drugom dijelu tjedna cijene nafte nadoknadile su gubitke, no obujam trgovanja bio je znatno manji nego inače jer se u četvrtak u SAD-u nije radilo zbog proslave Dana zahvalnosti.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošloga tjedna 1,0 posto, na 63,20 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,8 posto, na 58,55 dolara. Na samom početku tjedna cijene su pale jer su u fokusu trgovaca bile vijesti o tome pod kojim bi uvjetima ruski i ukrajinski predstavnici mogli započeti mirovne pregovore.

Kretanje cijena u uskim okvirima posljedica je procjena da će ponuda nafte još neko vrijeme biti veća od potražnje. Toga su svjesni i u Organizaciji zemalja-izvoznica nafte (OPEC), pa je taj kartel, zajedno s njegovim saveznicima, na sastanku u nedjelju potvrdio da će u prvom tromjesečju iduće godine proizvodnju zadržati na postojećim razinama.

Donedavno su OPEC i partneri povećavali proizvodnju jer su očekivali rast potražnje. No, pokazalo se da najveća svjetska gospodarstva – od američkog i kineskog do gospodarstva eurozone – rastu sporije nego što se procjenjivalo na početku godine, pa stoga ni potražnja ne može značajnije rasti.

Zbog toga, kao i zbog mogućeg mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, analitičari iduće godine očekuju pad cijena nafte sa sadašnjih razina. U anketi Reutersa 35 analitičara procjenjuje da bi iduće godine prosječna cijena barela nafte na londonskom tržištu mogla iznositi oko 62,23 dolara, dok je u dosadašnjem dijelu ove godine iznosila 68,80 dolara.

Unatoč prošlotjednom rastu, cijene su nafte u studenom pale oko 3 posto. To je već četvrti mjesec zaredom kako cijene padaju, što nije zabilježeno od 2023. godine.