Sportska borilišta za Svjetsko nogometno prvenstvo 2022. u Kataru postaju grobnice za stotine bauštelaca

Svake godine desetine tisuća radnika migranata, mahom zdravih mladih ljudi od 25 do 35 godina, dolaze u Katar graditi stadione, ceste i hotele za predstojeće Svjetsko nogometno prvenstvo 2022., ali stotine ih umiru od posljedica toplinskog stresa. Većinu slučajeva katarske vlasti pripisuju kardiovaskularnim uzrocima ili 'prirodnoj smrti', iako vodeći klimatolozi i kardiolozi zaključuju da su one vjerojatno uzrokovane toplinskim udarom

Prije pedesetak godina svi građani Katara mogli su se smjestiti u jedan od devet novih otmjenih nogometnih stadiona namijenjenih Svjetskom prvenstvu. No nafta ih je blagoslovila obiljem, omogućivši im luksuznu dokolicu, pa su od današnjih 2,6 milijuna stanovnika 88 posto migranti koji rade umjesto njih, naročito u vrijeme priprema za nogometni spektakl, stigavši iz najsiromašnijih zemalja Dalekog istoka, poglavito iz Bangladeša, Nepala, Indije i Pakistana.

Ali svake godine stotine radnika migranata, mahom mladih ljudi od 25 do 35 godina, umiru na radu u Kataru od posljedica toplinskog stresa. Većinu slučajeva katarske vlasti pripisuju kardiovaskularnim uzrocima ili 'prirodnoj smrti', iako vodeći klimatolozi i kardiolozi zaključuju da su one vjerojatno uzrokovane toplinskim udarom, piše britanski The Guardian o novim i dramatičnim saznanjima o uvjetima rada vojske brutalno jeftine uvozne radne snage.