Pogledajte u što je Spar u Karlovcu i Velikoj Gorici uložio 33,5 milijuna kuna

Spar je u Karlovcu i Velikoj Gorici otvorio potpuno preuređene i suvremeno opremljene trgovine. Dok supermarket u Karlovcu ima više od 1100 četvornih metara i 45 zaposlenih, u Velikoj Gorici radi 36 djelatnika na gotovo 1200 četvornih metara. Oba supermarketa imaju ugrađen ekološki prihvatljiv sustav grijanja i klimatizacije zahvaljujući kojima se značajno štedi energija

SPAR u Karlovcu za kupce će biti otvoren od 7 do 21 sat od ponedjeljka do nedjelje, dok će u Velikoj Gorici od ponedjeljka do subote raditi od 7 do 21 sat te u nedjelju od 8 do 20 sati.