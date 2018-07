Spar u novu trgovinu uložio 66 milijuna kuna

SPAR je otvorio novi supermarket na zagrebačkoj Knežiji. To je istovremeno i 109. SPAR trgovina u Hrvatskoj. Ovaj trgovački lanac nastavlja širiti svoju prodajnu mrežu, kako ističu, čime direktno potiče nova zapošljavanja, pozitivne promjene u industriji maloprodaje, ali i hrvatskom gospodarstvu. U novootvorenom objektu zaposleno je 60 radnika

Novi SPAR prostire se na više od 2000 četvornih metara, u garaži ima 69 parkirnih mjesta te je svim SPAR-ovim kupcima osiguran besplatni parking. Kupcima će biti otvoren svakog dana, od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata i nedjeljom od 8 do 21 sat, poručuju iz Uprave Spar Hrvatska.

Na policama novog supermarketa kupci će pronaći proizvode SPAR robnih marki među kojima i domaće voće i povrće nove robne marke 'Vrtovi Hrvatske', kao i vrhunska craft piva, a tu je i poseban kutak sa širokim asortimanom energetskih pića kao i rashladna komora s pićima u velikim pakiranjima.