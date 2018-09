Lidl, Kaufland i KTC potvrdili da će smanjiti cijene hrane, a iz Konzuma smo dobili zanimljiv odgovor

Kada Sabor potvrdi prijedlog zakona kojim se PDV na osnovne živežne namirnice od 1. siječnja iduće godine spušta s 25 na 13 posto, sva će hrana u trgovinama pojeftiniti, a životni standard građana će porasti. Tako barem tvrdi ministar financija Zdravko Marić, dok se javnost pita hoće li najveći trgovci doista spustiti cijene

U Kauflandu i Lidlu, trgovinama članicama Schwarz grupe, za tportal kažu da, ako se zakon usvoji u Saboru, oni definitivno planiraju prilagoditi cijene, i to u punom opsegu smanjenja stope PDV-a.

'Ako takav zakon bude izglasan, Lidlovi će kupci osjetiti porezno rasterećenje na proizvodima koji podliježu smanjenju stope PDV-a u Lidlovim trgovinama', kažu nam.

Predsjednik Uprave KTC-a Ivica Katavić smatra da je vrlo pogrešno očekivati da će trgovci zarađivati na nižem PDV-u.

'Kao puno puta do sada, pokušava se trgovce prikazati odgovornima za sve loše što se događa. Tako smo bili 'odgovorni' za visoke cijene mlijeka ili voća, pa očekujemo dan kada će trgovci postati odgovorni i za poplave i potrese. Naravno da ćemo se, kao i uvijek do sada, pridržavati promjena cijena kao posljedice smanjenja stopa poreza. Onaj koji to neće učiniti zaslužio je da ga se javno prozove jer smatramo da je to aktivnost koja će bitno utjecati na poboljšanje standarda života u Hrvatskoj', odrješit je Katavić.