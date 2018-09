Pitali smo velike trgovce što misle o radu nedjeljom. Ima iznenađenja

Općina Ivankovo u Međimurju prije nekoliko dana donijela je odluku kojom se ukida rad nedjeljom, što je podiglo dosta bure u javnosti i aktualiziralo jedno od 'vječnih' hrvatskih pitanja - treba li raditi nedjeljom. Zatražili smo od najvećih domaćih trgovačkih lanaca da nam kažu kako dišu po tom pitanju i smatraju li da njihovi radnici nedjeljom trebaju biti slobodni ili im se rad nedjeljom treba dodatno platiti, što bi ih zapravo motiviralo da rade

No što trgovački lanci misle danas? Mišljenja su, blago rečeno, podijeljena.

To je već drugi put u hrvatskoj povijesti da je Ustavni sud ukinuo zabranu rada nedjeljom jer se isti scenarij odigrao 2004. godine.

U jednom od njihovih najvećih konkurenata, Sparu, imaju sasvim drugačije mišljenje, ali ga i dobro pravdaju. Kažu, naime, da će Spar poštivati sve zakonske izmjene što se tiče radnog vremena trgovina, no smatraju da zbog velikog značenja trgovine i turizma u hrvatskoj ekonomiji treba i dalje svim trgovcima omogućiti da u nedjelju drže trgovine otvorenima ondje gdje je to ekonomski opravdano. No za državne ili vjerske praznike i oni predlažu da sve trgovine bez iznimke budu zatvorene.

'Pri tome rad nedjeljom uvijek treba biti adekvatno plaćen. Trenutno dodatak na rad nedjeljom u Sparu iznosi 35 posto i Spar predlaže da se taj dodatak zakonom za sve trgovce poveća na 100 posto. Kao dobar prijedlog smatramo i rješenje iz Slovenije, u kojoj su trgovci i sindikati u kolektivnom ugovoru ograničili broj nedjelja koje pojedini djelatnik smije raditi - godišnje maksimalno 20 i mjesečno dvije', priopćili su nam iz tog trgovačkog lanca, uz opasku kako trgovci koji ne plaćaju zakonski doplatak predstavljaju nelojalnu konkurenciju i trebali bi biti kažnjeni od mjerodavnih inspekcija.

'No takva nezakonita praksa pojedinih trgovaca ne smije biti povod za donošenje zakonskih zabrana', zaključuju.