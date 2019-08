Šoping preko interneta sve je zanimljiviji: 'Mali Amazoni' krenuli su po svoj dio kolača

Na brojnim tržištima manje internetske trgovačke platforme rastu po visokim stopama i uveseljavaju investitore, stvarajući ujedno i jaču konkurenciju poznatim divovima internetske trgovine Amazonu i Alibabi

Baš kao što je Google postao sinonim za pretraživanje, u svijetu trgovine preko interneta dominiraju dva imena: američki Amazon i kineska Alibaba. Od svojih skromnih početaka i prodaje knjiga prije 25 godina Amazon.com je danas i dalje dobrim dijelom okrenut maloprodaji. Alibaba, pet godina mlađa od Amazona, je pak od osnivanja više funkcionirala kao veleprodajni kanal i tek se kasnije okrenula pojedinačnim kupcima. Zajednička vrijednost dviju kompanija ovih se dana kreće oko razine od 1,5 bilijuna dolara (cca. 25 hrvatskih BDP-a) i doda li im se eBay, kao trgovinska platforma koja svoje početke vuče iz aukcija i prodaje rabljenih stvari, priča o trgovini na internetu bi se, na prvi pogled, tu mogla zaključiti.

No, situacija ipak nije tako jednostavna i pogleda li se malo detaljnije može se vidjeti da spomenuti velikani imaju brojne manje konkurente koji u posljednje vrijeme bilježe impresivne stope rasta i šire se na tržištima uglavnom izvan dohvata Amazona ili Alibabe. Britanski tjednik The Economist izdvojio je nekoliko takvih kompanija koje su u snažnom porastu i koje jednim dijelom imitiraju poslovnu strategiju Amazona, no drugim dijelom vode svoju politiku koja je ponekad upravo razlog njihovog uspjeha nauštrb Amazona.