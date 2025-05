Trgovci pozivaju EU da stane na kraj visokim naknadama Vise i Mastercarda

Visa i Mastercard dominiraju tržištem platnih kartica, a posljednjih godina trgovci se žale na naknade koje naplaćuju, ističući njihovu navodnu netransparentnost. Dvije američke kompanije obrađuju oko dvije trećine kartičnih plaćanja u eurozoni. Pritužbe trgovaca jedan su od razloga zbog kojih je Europska unija razmatrala alternative poput digitalnog eura kako bi smanjila svoju ovisnost o američkim pružateljima platnih usluga. Neki su donositelji politika i kompanije ipak nezadovoljni sporošću zakonodavnog postupka vezanog za digitalnu valutu, piše Reuters.

"Međunarodni sustavi platnih kartica (ICS) mogli su povećavati svoje naknade bez tržišnog natjecanja i regulatornog nadzora. Osim toga, svoje sustave naknada i pravila učinili su toliko kompleksnima i netransparentnima da korisnici ne mogu ni razumjeti, a kamoli osporiti, što plaćaju i zašto", izjavili su trgovci u pismu od 13. svibnja koje je Reuters dobio na uvid.

Skupina trgovaca navela je izvještaj konzultantske firme The Brattle Group iz 2024. u kojem je utvrđeno da su ICS‑ovi kumulativno povećali naknade za 33,9 posto u razdoblju od 2018. do 2022., u prosjeku za 7,6 posto godišnje, povrh inflacije. Istovremeno nije došlo do odgovarajućih poboljšanja u uslugama za trgovce i potrošače u Uniji.

Visa je izjavila da njezine naknade odražavaju vrijednost usluga koje pruža financijskim institucijama, trgovcima i potrošačima u Europi.

"To obuhvaća iznimno visoke razine sigurnosti i prevencije prijevara, gotovo savršenu operativnu otpornost i pouzdanost te širok raspon mjera zaštite potrošača i visokokvalitetnih, inovativnih proizvoda i usluga koje odgovaraju na potrebe potrošača i trgovaca", izjavio je glasnogovornik Vise.

Mastercard nije odgovorio na Reutersov upit za komentarom.

Trgovci su pismo uputili povjerenici Europske komisije za tržišno natjecanje Teresi Ribera, povjerenici za financijske usluge Mariji Luís Albuquerque te povjereniku za gospodarstvo Valdisu Dombrovskisu.

Pismo je potpisala udruga sektora maloprodaje i veletrgovine EuroCommerce, udruga sektora internetske trgovine Ecommerce Europe, udruga nezavisnih trgovaca Independent Retail Europe, udruga financijskih kompanija European Association of Corporate Treasurers te udruga nezavisnih pružatelja platnih usluga European Digital Payments Industry Alliance.

Među trgovcima koji su sudjelovali našli su se, između ostalih, Aldi, Amazon, Carrefour, eBay, H&M, Ikea, Intersport, Marks & Spencer, Worldline, Nexi i Teya.

Potpisnici su u pismu pozvali Europsku komisiju da poduzme odgovarajuće radnje protiv Vise i Mastercarda sukladno pravilima EU-a o zaštiti tržišnog natjecanja, da izmijeni pravila o međubankovnim naknadama uvođenjem kontrola cijene naknada, da ICS‑ovima nametne obveze transparentnosti i nediskriminacije te da uvede alat koji bi nadzornim tijelima omogućio provjeru radnji koje poduzimaju ICS‑ovi.