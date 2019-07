Amazon će zauvijek čuvati sve snimke vaših razgovora koje je snimila Alexa - osim ako mu ne naredite suprotno

Popularni digitalni asistent ima jednu jako nezgodnu značajku koju je, prema svemu sudeći, potpuno nemoguće u cijelosti zaobići

Zvuči super, zar ne? Evo kako možete izbrisati svoje snimke razgovora koje je preslušala Alexa.

Prvo što morate napraviti je posjetiti 'Alexa Privacy Hub'. Tamo ćete morati ući u izbornik 'Alexa Privacy Settings' kako biste otkrili povijest snimljenih razgovora i po mogućnosti ih izbrisali.

Ako biste radije izbrisali apsolutno sve snimke, kliknite na 'Manage Your Content and Devices' i tamo se spustite do stavke 'Your Devices' gdje ćete pronaći svoj Alexa uređaj i kada ga kliknete dobit ćete opciju za uređivanje snimljenih razgovora pod 'Manage Voice Recordings'. Tamo kliknite na 'Delete' kako biste izbrisali snimke.