Akcijsku rasprodaju zamijenila radnička akcija: Zašto Amazon štrajka i što će se dogoditi s paketima?

Štrajkašima i prosvjednicima iz europskih skladišta Amazona ovih dana u ograničenom broju prvi put pridružili su se i američki radnici, a svi se bore za bolje uvjete rada u želji da smanje fizičku i psihičku iscrpljenost zaposlenih

Nekoliko tisuća radnika Amazona diljem svijeta odlučilo je štrajkom ili prosvjedima obilježiti jedan od najvažnijih dana u njegovoj poslovnoj godini kako bi skrenuli pažnju na uvjete rada u skladištima poznatog internetskog trgovačkog lanca. Amazon.com u ponedjeljak i utorak 15. i 16. srpnja provodi ljetnu promidžbenu i prodajnu akciju pod imenom Prime Day, tijekom koje kupci mogu iskoristiti šansu za kupovinu po vrlo niskim cijenama, kao i neke druge pogodnosti.

Kako Prime Day privlači posebnu pažnju javnosti i kako je za radnike koji rade u Amazonovim skladištima to jedno od najzahtjevnijih razdoblja u godini, oni su odlučili radničkim akcijama upravo u ovom trenutku pokušati prisiliti menadžment na razgovor o poboljšanju uvjeta rada. Najavljene akcije variraju u trajanju i obuhvatu od zemlje do zemlje i od skladišta do skladišta, no ove godine prvi put zaposlenicima u Europi u iskazivanju nezadovoljstva pridružio se manji dio američkih radnika. Prema ranijim najavama, štrajkačima u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj i Španjolskoj pridružio se i dio zaposlenih u Amazonovu skladištu u američkoj saveznoj državi Minnesoti.