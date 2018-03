Slovenija poslala notu Hrvatskoj zbog Ljubljanske banke: Ne poštujete obaveze!

Slovenija je u srijedu uputila Hrvatskoj verbalnu notu prosvjedujući protiv presuda hrvatskih sudova protiv Ljubljanske banke vezanim na problem prenesene devizne štednje hrvatskih građana u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci Zagreb

U noti se ponavljaju poznata stajališta Ljubljane o pitanju stare devizne štednje podružnica Ljubljanske banke izvan Slovenije. Za tu problematiku navodi se da je treba riješiti pregovorima o sukcesiji bivše države ili razgovorima u okviru Banke za međunarodna poravnanja u Baselu.

"Memorandumom iz Mokrica Hrvatska se obvezala da će se prekinuti svi postupci Zagrebačke banke i Privredne banke Zagreb protiv Ljubljanske banke koji su bili pokrenuti temeljem punomoći hrvatskog ministarstva financija, vezani na prenesenu deviznu štednju, pokrenuti temeljem punomoći koju su te banke dobile od hrvatskog ministarstva financija, a nastavak tih procesa u suprotnosti je s tim memorandumom i sa sporazumom o nasljedstvu slijednica SFRJ", navelo je u priopćenju ministarstva vanjskih poslova.

Memorandum iz Mokrica prema tumačenju koje je još u vrijeme kad je potpisan dala tadašnja Milanovićeva vlada, predviđao je da se postupci pred sudovima u Hrvatskoj protiv Ljubljanske banke "privremeno zaustave", odnosno da dođe do njihova jednogodišnjeg zastoja u skladu s hrvatskim zakonom, no da se Slovenija tada obvezala osigurati da na to pristane i Ljubljanska banka, do čega nije došlo, pa su procesi protiv Ljubljanske banke zbog stare štednje u Hrvatskoj nastavljeni.