Sindikati se žestoko protive njemačkom modelu zapošljavanja stranih radnika. O čemu je zapravo riječ?

Poslodavci i sindikati pod paskom Vlade vode živu raspravu o izmjenama Zakona o strancima kojim bi se ukinuo, slažu se obje strane, zastario model kvota za uvoz stranih radnika. Novi zakon je u javnom savjetovanju i predviđa uvođenje takozvanog slovenskog modela. Postojeći sustav kvota vrijedit će i u idućoj godini dok bi novi model zaživio u 2021.

DO ZAKONA O STRANCIMA

Sindikat očekuje i kako će se do primjene beskvotnog modela informatički bolje povezati javne institucije radi provjere je li poslodavac podoban za zapošljavanje stranih radnika. Uz to traže rješavanje problema nepoštivanja proširenih kolektivnih ugovora.

'Ako HZZ ne bude spreman, novi model neće se moći provesti. Zbog toga smo zadovoljni što je Vlada odustala od hitne procedure uvođenja novog zakona te će on krenuti s primjenom 2021. godine', naglasila je Milićević Pezelj.

'Kolektivni ugovori za graditeljstvo i ugostiteljstvo obavezni su za sve poslodavce u te dvije djelatnosti. U tim sektorima zapošljava se najviše stranih radnika i njima bi trebala biti isplaćena plaća prema proširenom kolektivnom ugovoru. Međutim ne postoji mehanizam kontrole. Inspekcija rada kontrolira samo poštivanje zakona o minimalnoj plaći dok Porezna uprava smatra da to nije njezin posao', upozorila je Milićević Pezelj.

Osim toga, tvrdi, od poslodavaca se sad može čuti kako ih više ne zadovoljava ni slovenski model, već traže zapošljavanje stranih radnika bez ikakvih ograničenja.

'Oni to zovu njemačkim modelom. Tome se žestokom protivimo. Takav model nije primjenjiv na relativno malom tržištu rada kao što je hrvatsko i doveo bi do snažnih poremećaja. Dobar primjer za to je uvođenje SOR-a (mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, op.a.), čime su poslodavci dobili besplatnu radnu snagu, što se negativno odrazilo na sve plaće', rekla je Milićević Pezelj.