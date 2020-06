Sezona na koljenima: Zbog koronavirusa rezervacije su počeli otkazivati i najvjerniji gosti - Slovenci

Iako su kuće za odmor trenutačno jedan od najtraženijih vidova smještaja, privatne iznajmljivače očekuje vrlo teška špica sezone na koju će utjecati najnoviji razvoj događaja s epidemijom koronavirusa. Ali i bez toga, osjeti se da se rezervacije otkazuju.

'Imamo vjerne goste i ljudi koji su zaista željeli doći i do zadnjeg su držali rezervacije, međutim, kako se situacija ne popravlja, kako se približavamo srpnju i kolovozu i terminima njihova dolaska, počeli su ih otkazivati. Svi smo se nadali da ćemo s tim rezervacijama i onime što odradi last-minute doći do tih 40-ak posto lanjskih brojki, no sada to polako počinje biti upitno', kaže za Novi list Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog smještaja Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Tako primjerice, navodi, ima primjer da i Slovenci, koji su nam najbliži, a koji su tijekom korone rezervirali, sada storniraju. Južnije županije posebno su ovisne o aviogostima, dakle, o aviolinijama, za razliku od Kvarnera i Istre kamo lako mogu doći i vlastitim automobilom.