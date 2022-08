Šef udruge putničkih agencija otkrio koliko se gostiju ne prijavi u Zadru i okolici: Treba pojačati inspekcijski nadzor!

Problem Zadarske županije su ilegalni iznajmljivači smještaja i rad na crno. Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) iznio je podatak da je neprijavljeno i do četrdeset posto gostiju pa ističe da je nužno pojačati inspekcijski nadzor

'Vrlo je jednostavno, imamo određeni broj kapaciteta u pojedinom mjestu, a kada pogledamo prijavu koja ide kroz eVisitor, dolazimo do vrlo jednostavnog podatka, da četrdeset posto gostiju uopće nisu prijavljeni. Moramo znati i uz te koji nisu prijavljeni, a imaju kategorizaciju, imamo i određeni broj objekata, koji još uvijek nemaju kategorizaciju, a primaju goste i dalje oglašavaju svoje apartmane', poručio je.

Fain je naglasio kako je ta brojka i veća, te stvara razne probleme, od komunalnih, pa sve do razvijanja određene destinacije. Stoga dolazi do krivih podataka, stoga i priprema sezone ne može biti odrađena kvalitetno. Neki pojedinci, koji ne prijavljuju goste, rade to tako što ne izdaju račun za gosta, stoga ne ulaze u sustav PDV-a, te plaćaju manje državi.