Saudijski princ sanja ulaganja vrijedna 426 milijardi dolara, no jednu mu stvar ulagači još nisu oprostili

Saudijska Arabija pokreće infrastrukturnu 'bonanzu' vrijednu 426 milijardi dolara. Do 2030. godine kraljevstvo namjerava izgraditi 2000 kilometara novih željezničkih pruga, pet zračnih luka i pogone za opskrbu vode, otvoriti 1,6 milijuna novih radnih mjesta i stvoriti uvjete za razvoj 11 novih industrija, od svemirske industrije do biomedicine…

Neke je iznenadilo to što zemlja sa 16 posto globalnih rezervi i opskrbljivač 13 posto globalne potražnje nafte okreće leđa robi koja ju je iz ubogog pustinjskog kraljevstva preobrazila u bogatog svjetskog igrača. Ali zalihe nafte nisu neiscrpne, alternativni izvori energije sve su prisutniji, pa iako 87 posto državnih prihoda Saudijci zahvaljuju crnom zlatu, žele na vrijeme napraviti temeljit ekonomski makeover i preorijentirati se na nove izvore bogatstva.

Čim je preuzeo vlast, MsB je bez pardona dao uhititi sumnjive protivnike, brojne prinčeve, članove vlastite kraljevske obitelji i najbogatije biznismene, optuživši ih za korupciju i zatvorivši u isti hotel Ritz u kojemu je dvije godine kasnije predstavio svoje ambiciozne infrastrukturne planove. Nožem je rezao birokraciju i zakone koji su davili privatni sektor, a ženama ukinuo zabranu vožnje kao znak dobre volje da se približi ideji o ljudskim slobodama zapadnih investitora, o kojima dobrim dijelom ovisi uspjeh njegove 'Vizije 2030'.

Na sam dan obraćanja investitorima, kraljevstvo je zapečatilo 37 ugovora vrijednih 53 milijarde dolara i najavilo 29 drugih vrijednih 960 milijuna. Američki Boeing pristao je na proizvodnju dijelova zrakoplova u saudijskim pogonima, francuska multinacionalka Thales za projektiranje i gradnju električnih sustava surađivat ​​će u vojnoj industriji, američki IBM potpisao je ugovor o istraživanju u IT sektoru i umjetnoj inteligenciji. No je li to dovoljno?